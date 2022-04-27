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Giriş Tarihi: 27.4.2022 14:07 Son Güncelleme: 27.4.2022 14:23

Son dakika: Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Son dakika: Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını Sarper Barış Saka, Kayserispor - Beşiktaş mücadelesini Serkan Özdamar, Galatasaray - Sivasspor randevusunu ise Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını Sarper Barış Saka, Kayserispor - Beşiktaş mücadelesini Serkan Özdamar, Galatasaray - Sivasspor randevusunu ise Kadir Sağlam yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 NİSAN CUMA
20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 NİSAN CUMARTESİ
16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 MAYIS PAZAR
16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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Son dakika: Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
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