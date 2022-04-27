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Giriş Tarihi: 27.4.2022 12:46

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor istatistiklerde lider! 415 gündür...

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor istatistiklerde lider! 415 gündür...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan ve hafta sonunda sahasında Fraport TAV Antalyspor'u konuk edecek Trabzonspor, ligde 28 hafta liderlik koltuğuna otururken, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan ve hafta sonunda sahasında Fraport TAV Antalyspor'u konuk edecek Trabzonspor, ligde 28 hafta liderlik koltuğuna otururken, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor.

Ligde 34 haftada 22 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyetle 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, bu hafta şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında 7. şampiyonluğu için 1 puan yeterli olacak.

Bordo-mavili takım, ligin 34. haftası geride kalırken 28 hafta liderlik koltuğuna oturarak rakiplerine bu fırsatı fazla vermedi. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 26 haftadır bırakmıyor.

Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, 1 kez de Altay liderlik yaşadı.

İÇ SAHADA 415 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada TAV Antalyspor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

DEPLASMANDA DA LİDER

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor.

Bordo-mavililer, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.

İLK 15 HAFTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak başarılı bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI YENİLGİSİZ KAPADI

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETME ŞANSI

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor istatistiklerde lider! 415 gündür...
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