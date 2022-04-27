Trabzon’da büyük şölen

Süper Lig'de şampiyonluk özlemini bitirmek için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar için hummalı bir çalışma içinde. Müthiş bir görsel şölen hazırlığında olan bordo-mavililer, kutlamalar ve satışa çıkacak hatıra ürünler konusunda hiçbir detayı atlamıyor. İştefarkıyla Trabzonspor'un günbegün şampiyonluk hazırlıkları:Şampiyonluğunu ilan etmek için Antalyaspor karşısında 1 puanın yeterli olacağı Trabzonspor, mini bir kutlama yapacak. Bunun için statta havai fişek gösterisi olacak. Stadyum dışına da stada giremeyecekler için dev ekran kurulacak.TFF talimatı gereği şampiyonluğun garantilenmesi durumunda şampiyonluk kupasının son iç saha maçında verileceği belirtiliyor. Bu nedenle Trabzonspor tüm hazırlıklarını kupasını alacağı Altay maçına yönelik yapıyor. Türkiye tarihinde görülmemiş bir görsel şölen olacağı bilgisi paylaşılıyor.Altay maçının ardından stadyumdan üstü açık otobüse binecek olan kafile şehir turuna çıkacak. Bu şehir turu için güzergahın stadyum- şehir meydanı ve tekrar stadyuma dönüş olarak belirlendiği öğrenildi.Ligin son haftasında Başakşehir ile İstanbul'da oynanacak maç için de hazırlıklar var. İstanbul'da yaşayan Trabzonsporluları unutmayan kulüp, Trabzon'daki benzer etkinliği buraya da taşıyacak.İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin Gaziantep'le cuma günü oynayacağı karşılaşmada puan kaybetmesi halinde, Antalya maçına çıkmadan şampiyonluğu garantileyecek Trabzon bu ihtimal için çalışmalarını yaptı. Sosyal medyadan paylaşılacak görseller hazırlandı.Altay maçından bir gün sonra kutlamalar devam edecek. Birçok yerel ve ulusal sanatçı konser verecek. Havai fişek, ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.Trabzonspor kulübü tarafından hazırlatılan ve üzerinde sonsuzluk işaretiyle birlikte 8. şampiyonluk vurgusu yapılan forma da matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmesi ile birlikte satışa sunulacak.Trabzonspor kulübü bugünden itibaren sosyal medyada kutlamaların fitilini ateşleyecek. Taraftarın coşkusunu artıracak ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yapılacak.Trabzonspor kulübü tarafından, takımı şampiyonluğa taşıyacak isimlerin uzun süre unutulmaması için bir heykel çalışması da yapıldı. Bu heykelde şampiyonluk mücadelesinde yer alan tüm isimlerin yer alması bekleniyor.