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Giriş Tarihi: 27.4.2022 13:38

Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi cezalandırıldı!

DHA
Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi cezalandırıldı!

Samsun'da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.

Samsun'da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.
Kentte yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi. Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı. 4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından menedildi.

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Trabzonspor bayraklarını indiren 4 kişi cezalandırıldı!
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