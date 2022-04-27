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Giriş Tarihi: 27.4.2022 17:44 Son Güncelleme: 27.4.2022 17:50

Trabzonspor'da Bruno Peres ameliyat edildi

DHA
Trabzonspor’da Bruno Peres ameliyat edildi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve aşil tedonunda yırtık oluştuğu belirlenen Bruno Peres, İstanbul'da ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi.

Trabzon'da hastanede MR'ı çekilen ve sol aşil tendonunda yırtık oluştuğu belirlenen oyuncu bugün İstanbul'da ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, ameliyat sonrası 32 yaşındaki oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Trabzonspor'da Bruno Peres ameliyat edildi
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