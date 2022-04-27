Trabzonspor’da Bruno Peres ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi.