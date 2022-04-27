Süper Lig'de şampiyonluk özlemini bitirmek için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar için hummalı bir çalışma içinde. Müthiş bir görsel şölen hazırlığında olan bordo-mavililer, kutlamalar ve satışa çıkacak hatıra ürünler konusunda hiçbir detayı atlamıyor. İşte SABAH SPOR farkıyla Trabzonspor'un günbegün şampiyonluk hazırlıkları:
DEV EKRAN KURULACAK
Şampiyonluğunu ilan etmek için Antalyaspor karşısında 1 puanın yeterli olacağı Trabzonspor, mini bir kutlama yapacak. Bunun için statta havai fişek gösterisi olacak. Stadyum dışına da stada giremeyecekler için dev ekran kurulacak.
GÖRÜLMEMİŞ GÖRSEL ŞÖLEN
TFF talimatı gereği şampiyonluğun garantilenmesi durumunda şampiyonluk kupasının son iç saha maçında verileceği belirtiliyor. Bu nedenle Trabzonspor tüm hazırlıklarını kupasını alacağı Altay maçına yönelik yapıyor. Türkiye tarihinde görülmemiş bir görsel şölen olacağı bilgisi paylaşılıyor.
ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE TUR
Altay maçının ardından stadyumdan üstü açık otobüse binecek olan kafile şehir turuna çıkacak. Bu şehir turu için güzergahın stadyum- şehir meydanı ve tekrar stadyuma dönüş olarak belirlendiği öğrenildi.
İSTANBUL DA TRABZON OLACAK
Ligin son haftasında Başakşehir ile İstanbul'da oynanacak maç için de hazırlıklar var. İstanbul'da yaşayan Trabzonsporluları unutmayan kulüp, Trabzon'daki benzer etkinliği buraya da taşıyacak.
CUMA İHTİMALİNE HAZIRLIKLI
İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin Gaziantep'le cuma günü oynayacağı karşılaşmada puan kaybetmesi halinde, Antalya maçına çıkmadan şampiyonluğu garantileyecek Trabzon bu ihtimal için çalışmalarını yaptı. Sosyal medyadan paylaşılacak görseller hazırlandı.
ŞARKILARLA SAHAYA ÇIKACAK
Altay maçından bir gün sonra kutlamalar devam edecek. Birçok yerel ve ulusal sanatçı konser verecek. Havai fişek, ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.
ŞAMPİYONLUK FORMASI
Trabzonspor kulübü tarafından hazırlatılan ve üzerinde sonsuzluk işaretiyle birlikte 8. şampiyonluk vurgusu yapılan forma da matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmesi ile birlikte satışa sunulacak.
TARAFTARIN COŞKUSU ARTACAK
Trabzonspor kulübü bugünden itibaren sosyal medyada kutlamaların fitilini ateşleyecek. Taraftarın coşkusunu artıracak ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yapılacak.
ŞAMPİYONLARIN HEYKELİ DİKİLECEK
Trabzonspor kulübü tarafından, takımı şampiyonluğa taşıyacak isimlerin uzun süre unutulmaması için bir heykel çalışması da yapıldı. Bu heykelde şampiyonluk mücadelesinde yer alan tüm isimlerin yer alması bekleniyor.
100 BİN KİŞİ GELİYOR
Türkiye'nin dört bir yanındaki Trabzonlular, takımlarının tarihi şampiyonluğuna tanıklık etmek için şehre dönüyor. Otobüslerin 26 Nisan ila 2 Mayıs arasında tamamen dolduğu, otel rezervasyonlarının da yüzde 60'ı geçtiği ve 100 bin kişinin şehre akın edeceği kaydedildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Uçak firmaları sefer sayılarını artırdı. THY ek seferler koydu" bilgisini verdi. Trabzon'da 594 adet otel bulunurken, bunların toplam kapasitesi ise 35 bin 882 kişi.