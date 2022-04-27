100 BİN KİŞİ GELİYOR

Türkiye'nin dört bir yanındaki Trabzonlular, takımlarının tarihi şampiyonluğuna tanıklık etmek için şehre dönüyor. Otobüslerin 26 Nisan ila 2 Mayıs arasında tamamen dolduğu, otel rezervasyonlarının da yüzde 60'ı geçtiği ve 100 bin kişinin şehre akın edeceği kaydedildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Uçak firmaları sefer sayılarını artırdı. THY ek seferler koydu" bilgisini verdi. Trabzon'da 594 adet otel bulunurken, bunların toplam kapasitesi ise 35 bin 882 kişi.