40 gün 40 gece kutlayalım

Ligde 76 puanla lider olan Trabzonspor'un 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olması nedeniyle şehri heyecan sardı. Kentte mahalle ve sokaklar bordo-mavi bayraklar ve takımın fotoğraflarıyla süslendi.Trabzonspor Türk futboluna yeniden ağırlığını koyarak şampiyonluğunu ilan ediyor. Hayırlı olsun, mutlu ve gururluyuz.Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır. Yönetime, hocamıza ve takıma teşekkür ederiz.Lig başladığı zaman hep 'Bu sene o sene' dedik. Şimdi ise 'Bundan sonra her sene' diyoruz.Trabzon 5 sene peş peşe şampiyonluk yaşadı. Ben o günleri gördüm. Tekrar şampiyonluğu göreceğimden dolayı çok mutluyum. 40 gün 40 gece kutlamalar yapılsın.Yaşım itibariyle çok şampiyonluk gördüm. Ama bu seneki şampiyonluk gibi hiç heyecanlanmamıştık. Gurur duyuyoruz.Ligde bu kadar erken şampiyonluk ilan eden başka bir takım görülmedi. İnşallah hafta sonu Antalyaspor'u mağlup ederek sonuna kadar hak ettiğimiz mutlu sona ulaşacağız.