Aslan’a tanıdık yüzler

geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak oynayan ve başarılı olan futbolcular dönüş için gün sayıyor. Giresunspor'da çok iyi bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Alanyaspor formasıyla toplam 33 maçta 12 gol ve 6 asist üreten Emre Akbaba ile birlikteBelçika takımı Charleroi'ye kiralanan 22 yaşındaki stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı. 1.94'lük savunmacı, Marcao'nun satışı halinde, yaz kampında denenecek.