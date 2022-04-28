Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan’a tanıdık yüzler
Giriş Tarihi: 28.4.2022

Aslan’a tanıdık yüzler

Aslan’a tanıdık yüzler
Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak oynayan ve başarılı olan futbolcular dönüş için gün sayıyor. Giresunspor'da çok iyi bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Alanyaspor formasıyla toplam 33 maçta 12 gol ve 6 asist üreten Emre Akbaba ile birlikte Adana Demirspor'un başarısında 8 gol ve 14 asistle büyük emeği olan Yunus Akgün Galatasaray taraftarının da bir an önce yeniden sarı-kırmızılı formayla izlemek istediği isimler haline geldi. Belçika takımı Charleroi'ye kiralanan 22 yaşındaki stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı. 1.94'lük savunmacı, Marcao'nun satışı halinde, yaz kampında denenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’a tanıdık yüzler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA