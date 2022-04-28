Beslenme uzmanı ve psikoloğu ile geliyor

Kalabalık bir ekiple çalışan Portekizli çalıştırıcı, psikolog, kondisyoner ve beslenme uzmanına önem veriyor. Kulüp yönetiminde de bir menajer gibi söz sahibi olmak istiyor
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor. 67 yaşındaki hoca, taraftarları da heyecanlandırmış durumda. F.Bahçe geçtiğimiz yıllardada Jesus'la temasa geçmişancak bu rüya gerçekleşmemişti. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor. Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi 'mutlu son'un yakın olduğu şeklinde yorumlandı. 3 yıllıksözleşme isteyen tecrübelihoca, Fenerbahçe'nin kendisinesunduğu dosyayı inceleyipson kararını verecek.
EKİP KALABALIK, MALİYET YÜKSEK
Portekizli çalıştırıcı da kendi şartlarını sarı-lacivertli yönetime sunmuş durumda. Jesus gittiği takımlardaher şeyi tepeden tırnağadeğiştirmesiyle biliniyor. Birçok yeni oyuncunun transferi gündemde. Aynı zamanda kalabalık bir ekiple çalışıyor. 8 bazen 12kişiyi bulan ekibinde psikolog,kondisyoner ve beslenmeuzmanları da önemtaşıyor. Ekibin geniş olması maliyeti de yükseltiyor. Jesus'un en büyük özelliği sıradan bir teknik adam gibi değil, genellikle İngiltere'de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan menajerlik tarzında çalışması. Mayıs ayında Jesus'un vereceğikarar ve sonrasındaatılacak adımlarmerakla bekleniyor.
F.BAHÇE'YI DOĞRULADI!
Rio Karnavalı ve Flamengo'nun maçlarını izlemek için Brezilya'ya giden Jorge Jesus, havalimanında gazetecilerden kaçamadı. 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Doğrudur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koçile görüştüm... Flamengo'yu uzaktan takip ediyorum.Çeşitli teklifleri düşünüyorum. Önümde düşünmek içinbir süre daha var" yanıtını verdi. Ünlü teknik direktörün, bu demeçleri Portekiz basınında da büyük yankı buldu.
Bülent TİMURLENK Jesus tercihi Löw'den mantıklı
Jorge Jesus'un Lizbon şehrinin iki kulübünde yaptıklarıyla Avrupa'da 'A sınıfı'teknik adam seviyesineulaştığı doğrudur. Ali Koç'un, geçmiş teknik adam tercihlerine bakıldığında denemediği model, geçmişi tartışmaya neden olmayan, Avrupa futbolunda herkesin tanıdığı, marka bir teknik direktördü. Jesus kıtada ülkesi dışında çalışmadı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Benfica-Sportingrekabetinde yükselenkaşe değeri, yani ücreti… Hikâyenin sonunda pandemi döneminde Benfica'nın en çok para harcanan kadrosuyla başarılı olmadığı gerçeği var. Ali Koç'un kafasındaki teknik direktör kalıbına uyabilen ve boşta olan hoca sayısı da çok az. 15yıl milli takım çalıştırmışJoachim Löw yerine süreklişampiyonluk yarışı içindeolan bir hocayı tercih etmekdaha mantıklı görünüyor. Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde değişen teknik direktör sayısı kadar futbolcu gelgitleri de şampiyonluk hasretini büyüttü. Her teknik adamda olduğu gibi Portekizli hoca da en az 2-3 transferde belirleyici olacaktır.