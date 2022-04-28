Beslenme uzmanı ve psikoloğu ile geliyor

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor. 67 yaşındaki hoca, taraftarları da heyecanlandırmış durumda.Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor. Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi 'mutlu son'un yakın olduğu şeklinde yorumlandı.Portekizli çalıştırıcı da kendi şartlarını sarı-lacivertli yönetime sunmuş durumda.Birçok yeni oyuncunun transferi gündemde. Aynı zamanda kalabalık bir ekiple çalışıyor.Ekibin geniş olması maliyeti de yükseltiyor. Jesus'un en büyük özelliği sıradan bir teknik adam gibi değil, genellikle İngiltere'de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan menajerlik tarzında çalışması.Rio Karnavalı ve Flamengo'nun maçlarını izlemek için Brezilya'ya giden Jorge Jesus, havalimanında gazetecilerden kaçamadı. 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili soruya,yanıtını verdi. Ünlü teknik direktörün, bu demeçleri Portekiz basınında da büyük yankı buldu.Bülent TİMURLENKJesus'un Lizbon şehrinin iki kulübünde yaptıklarıylaAli Koç'un, geçmiş teknik adam tercihlerine bakıldığında denemediği model, geçmişi tartışmaya neden olmayan, Avrupa futbolunda herkesin tanıdığı, marka bir teknik direktördü. Jesus kıtada ülkesi dışında çalışmadı. Bunun en önemli sebeplerinden birisiHikâyenin sonunda pandemi döneminde Benfica'nın en çok para harcanan kadrosuyla başarılı olmadığı gerçeği var. Ali Koç'un kafasındaki teknik direktör kalıbına uyabilen ve boşta olan hoca sayısı da çok az.Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde değişen teknik direktör sayısı kadar futbolcu gelgitleri de şampiyonluk hasretini büyüttü. Her teknik adamda olduğu gibi Portekizli hoca da en az 2-3 transferde belirleyici olacaktır.