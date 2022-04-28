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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:11 Son Güncelleme: 28.4.2022 10:21

Erman Toroğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na olay sözler! "Yaptığın artistlik!"

Erman Toroğlu’ndan Eşref Hamamcıoğlu’na olay sözler! Yaptığın artistlik!

Galatasaray'da seçime kısa bir süre kaldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün gidileceği seçime daha önce tedbir kararı gelmiş ve karar ardından kalkmıştı. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na yönelik çok sert sözler kaleme aldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Erman Toroğlu arasındaki tartışmada neler söylendi?

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk birbirleriyle yarışacak. İki başkanlı seçim öncesi Erman Toroğlu, Eşref Hamamcıoğlu hakkında çok sert sözler söyledi.

İşte Erman Toroğlu'nun gündem olan o yazısı...

Bak Eşref Hamamcıoğlu... Galatasaray Başkanı olmak istiyorsun, o beni ilgilendirmez. Olabilirsin... Ben bir iddiada bulundum. İnkâr ediyorsun. O da olabilir. Ama benim iddiam doğru. Onu da iyi bil... Zaten biliyorsun.

Şimdi gelelim ikinci kısma.

"ARTİSTLİK YAPIYORSUN"

Bak Hamamcıoğlu... Galatasaray'a başkan olmak istiyorsun, "Havuz Medyası" diyorsun. Bana "Havuz Medyası'nın adamı" diyorsun. Artistlik yapıyorsun. Ben sizin gibilere aslında 'Monşer' derim.

Siz "Biz Avrupa'ya açılıyoruz" dersiniz ama kendi başkanınıza mezarlığın başında omuz atıp devirmek istersiniz. Senin ve senin gibilerin kapasitesi bu kadar. Siz Avrupa'ya falan açılamazsınız. Asya'ya bile açılamazsınız. Belki Afrika sizi kabul eder.

"ÇENE SUYU ÇORBA YAPIYORSUN"

Bak Hamamcıoğlu... Beni kullanarak Galatasaray kongresinden başkan çıkmak istiyorsun. Aslında hoşuma gitmedi değil. Bana sallayarak başkan olacaksan vah o Galatasaray'ın haline. Şu ana kadar başkan olursan neler yapabileceklerini açıkladın mı? Açıklamadın...

Çene suyu çorba yapıyorsun. Aslında Galatasaray başkanı olursan, sana bir şey söyleyeyim mi, 1 sene bile çok büyük rakam dayanman için. Çünkü bir projen yok. Senin ne yapacağın belli değil.

Rakibin Metin Öztürk diyor ki "Okan Buruk'u getireceğim." Teknik direktörlere güvenerek gelen başkanların halini biliyorsunuz. Hepsi arabanın römorkundan geri düştüler. Çünkü römorku yani traktörü kullanan seni beğenmezse aşağı atar.

"G.SARAY'A BAŞKANLIK YAPACAK İSİMLER BUNLAR DEĞİL"

Bakınız. Şu anda Galatasaray'a başkanlık yapacak isimler bunlar değil. Ben Galatasaraylı değilim. Karşıdan bakıyorum. Galatasaraylı iyi arkadaşlarım var. İki başkanın da ömrü fazla sürmez.

Taraftar sahadaki takıma bakar. Bunlar Galatasaray'ın iç işleri. Son söylediklerim benim görüşüm. Tecrübelerime dayanarak bunları yazıyorum. Ama karşıdan baktığımda şunu görüyorum, hani o ölen son Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz var ya. O adamı öbür tarafa başarıyla gönderdiniz, Hamamcıaoğlu ve gibileri. Şimdi o adamın mezarda kemikleri sızlıyordur. Neden mi? Çünkü devlet ile iyi geçinerek Galatasaray'a kazandırdığı araziler bazı başkan adaylarının ağızlarını sulandırıyor!..

Hamamcıoğlu... Mezar başında Galatasaray başkanına omuz atan adamdan Galatasaray başkanı olmaz. Önce Galatasaray başkanına saygı duyacaksın, sonra da oraya gelmek için mücadele edeceksin.

Ne kadar oy alacaksın hep beraber göreceğiz. Demin de dedim ya ben Galatasaraylı değilim. Karşıdan bakıyorum. Bu büyük avantaj... İçinde olsam bazı şeyleri göremem. Onun için de bu yazıyı yazıyorum. Alayınıza hayırlı işler.

NOT: Erman Toroğlu, A Spor'daki programda ve yazısında Eşref Hamamcıoğlu hakkında şu iddiayı ortaya atmıştı: "Seneye Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz. Bugün bir duyum aldım. Eşref Hamamcıoğlu yemek daveti veriyor, sonra yemeğe davet ettiklerine hesabı ödetiyor. Bu adam Galatasaray'a başkan olacak."

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Erman Toroğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na olay sözler! "Yaptığın artistlik!"
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