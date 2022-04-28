Erman Toroğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na olay sözler! "Yaptığın artistlik!"

"ÇENE SUYU ÇORBA YAPIYORSUN"

Bak Hamamcıoğlu... Beni kullanarak Galatasaray kongresinden başkan çıkmak istiyorsun. Aslında hoşuma gitmedi değil. Bana sallayarak başkan olacaksan vah o Galatasaray'ın haline. Şu ana kadar başkan olursan neler yapabileceklerini açıkladın mı? Açıklamadın...

Çene suyu çorba yapıyorsun. Aslında Galatasaray başkanı olursan, sana bir şey söyleyeyim mi, 1 sene bile çok büyük rakam dayanman için. Çünkü bir projen yok. Senin ne yapacağın belli değil.