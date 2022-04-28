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Giriş Tarihi: 28.4.2022 11:36 Son Güncelleme: 28.4.2022 11:44

Gaziantep’te Erol Bulut depremi! Takıma rest çekti…

Gaziantep’te Erol Bulut depremi! Takıma rest çekti…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da teknik direktörü Erol Bulut’la yol ayrımına giriliyor. Son 11 maçta 1 galibiyet alan Güney temsilcisinde, oyuncularla sorun yaşayan genç çalıştırıcı yerine yabancı bir teknik adam düşünüldüğü öğrenildi. İşte tüm detaylar…

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gazinatep FK, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Maça bir gün kala Antep temsilcisinde Erol Bulut için bomba bir iddia gündeme geldi.

Gaziantep FK'da teknik ekip konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktör Erol Bulut ile yol ayrımına geldiği iddia edildi. Sezona ilk 10 hedefiyle başlayan ancak bitime 4 hafta kala 15. basamakta bulunan Güney ekibinde Bulut'un ayrılma ihtimali güçlü gözüküyor.

OYUNCULAR MEMNUN DEĞİL

Sadece saha başarısı değil takım içindeki dengelerin de Bulut'un gönderilme sebepleri arasında olduğu belirtildi. Oyuncuların yaptırılan idmanlardan memnun olmadığı ve bu konuda yönetime şikayetlerini ilettikleri, genç teknik adamın takımda kalması halinde ayrılmayı düşündüklerini belirttikleri öğrenildi.

Yönetimin içinde de Bulut'u istemeyen isimlerin olduğu ve genç teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakılmadığı öğrenildi. Gaziantep FK'nın yeni sezonda yola yabancı bir teknik adamla devam etmeyi planladığı kaydedildi.

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Gaziantep’te Erol Bulut depremi! Takıma rest çekti…
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