OYUNCULAR MEMNUN DEĞİL

Sadece saha başarısı değil takım içindeki dengelerin de Bulut'un gönderilme sebepleri arasında olduğu belirtildi. Oyuncuların yaptırılan idmanlardan memnun olmadığı ve bu konuda yönetime şikayetlerini ilettikleri, genç teknik adamın takımda kalması halinde ayrılmayı düşündüklerini belirttikleri öğrenildi.