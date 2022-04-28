Liverpool’dan Jürgen Klopp’a yeni sözleşme!

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Pepijn Lijnders ile Peter Krawietz'in 2024 yılında bitecek sözleşmelerinin, iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde lider Manchester City'nin bir puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, İngiltere Federasyon Kupası'nde ise finalde yoluna devam ediyor.