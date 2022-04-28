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Giriş Tarihi: 28.4.2022 21:01 Son Güncelleme: 28.4.2022 21:11

Liverpool'dan Jürgen Klopp'a yeni sözleşme!

AA
Liverpool’dan Jürgen Klopp’a yeni sözleşme!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Pepijn Lijnders ile Peter Krawietz'in 2024 yılında bitecek sözleşmelerinin, iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde lider Manchester City'nin bir puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, İngiltere Federasyon Kupası'nde ise finalde yoluna devam ediyor.

2015 yılından bu yana İngiltere temsilcisini çalıştıran Klopp, bu süreçte birer lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Klopp, daha önce yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında sona ermesinin ardından bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.

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Liverpool'dan Jürgen Klopp'a yeni sözleşme!
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