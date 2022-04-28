"YASAL HAKKINI KULLANIYORLAR, BUNUN KADAR DA DOĞAL BİR ŞEY YOK"

Genel kuruldaki idari ibrasızlığa yönelik mevcut yönetim kurulu üyelerinin ibrasızlık kararının kaldırılması için açtığı dava ile ilgili olarak ise Öztürk, "30 Nisan'daki seçimi örseleyen bir konu değil. Kendilerinin bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Yasal haklarını kullanıyorlar, çok normal. Burak Elmas Başkan kötü niyetli olsaydı mahkemeye başvurur tedbir kararı isterdi. Seçime kendisi de girerdi. Demek ki Burak Elmas Başkan'ın amacı işi karıştırmak değil, kendi yasal hakkını kullanmak. Bunun kadar da doğal bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"3500'ÜN ALTINDA BİR KATILIM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

30 Nisan'da yapılacak seçime bütün üyeleri davet eden Metin Öztürk, "Şu an eldeki yönetim kendisinin olmayacağı bir seçim tarihi alırken, şu kazansın, bu kazansın diye bir seçim takvimi açıklamamıştır. Çünkü kimlerin aday olacağını bilmiyor. Bir önceki seçimde 5 tane aday çıktı. Bu tamamen bir an önce seçimi yapalım, Galatasaray'ı bu kaostan kurtaralım diyedir. Herkes arkasında bir niyet okuyabilir. O tarihte değil, bu tarihte olsaydı ben kazanırdım, şu tarihte olsaydı bir şey... Bu bir hizmet yarışı. 30 Nisan'a seçim konmuş. Galatasaraylılar ne yapacaklar? Cuma akşamından değil, cumartesi öğleden sonra tatillerine gidecekler. Merak etmeyin, Galatasaray üyeleri, eğitim seviyesi yüksek ve kulüplerine sahip çıkan bir üye kadrosuna sahip. Biz 3500'ün altında bir katılım olacağını düşünmüyoruz. Galatasaray bizimle beraber kucaklayıcı, projeleri olan, şampiyonluklara giden bir rota seçecek diye tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.