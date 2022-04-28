Nelsson’a iki talip çıktı

alatasaray'a sezon başında gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, partneri Marcao ile birlikte defansın vazgeçilmezi haline gelirken yaklaşan yaz transferi için de şimdiden Avrupa'da gözde isimlerden biri oldu.Bu kulüpler ise İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Sevilla...Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını takip eden iki kulübün scoutları, 23 yaşındaki stoper için olumlu görüş bildirdi. Bunun üzerine iki kulübün, Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği öğrenildi. 30 Nisan'daki seçimin ardından yeni yönetimin göreve gelmesiyle Milan ve Sevilla da resmi tekliflerini iletecek. Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson için 20 milyon Euro'nun altında satılmaması yönünde öneride bulunmuştu.