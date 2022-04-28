Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nelsson’a iki talip çıktı
Giriş Tarihi: 28.4.2022

Nelsson’a iki talip çıktı

UĞUR ÇEM
Nelsson’a iki talip çıktı

Sarı-kırmızılıların sezon başında 7 milyon Euro’ya renklerine bağladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu özellikle Avrupa Ligi’ndeki performansıyla Milan ve Sevilla’nın radarına girdi

Galatasaray'a sezon başında gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, partneri Marcao ile birlikte defansın vazgeçilmezi haline gelirken yaklaşan yaz transferi için de şimdiden Avrupa'da gözde isimlerden biri oldu. Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson, özellikle Avrupa Ligi'nde yakaladığı başarıyla önemli takımların dikkatini çekmeyi başardı. Bu kulüpler ise İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Sevilla...

SEÇİM SONRASI TEKLİF GELECEK
Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını takip eden iki kulübün scoutları, 23 yaşındaki stoper için olumlu görüş bildirdi. Bunun üzerine iki kulübün, Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği öğrenildi. 30 Nisan'daki seçimin ardından yeni yönetimin göreve gelmesiyle Milan ve Sevilla da resmi tekliflerini iletecek. Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson için 20 milyon Euro'nun altında satılmaması yönünde öneride bulunmuştu. Galatasaray ile ilk sezonunda 45 maça çıkan Victor Nelsson takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Nelsson’a iki talip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA