Nelsson’a iki talip çıktı

Sarı-kırmızılıların sezon başında 7 milyon Euro’ya renklerine bağladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu özellikle Avrupa Ligi’ndeki performansıyla Milan ve Sevilla’nın radarına girdi
Galatasaray'a sezon başında gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, partneri Marcao ile birlikte defansın vazgeçilmezi haline gelirken yaklaşan yaz transferi için de şimdiden Avrupa'da gözde isimlerden biri oldu. Kopenhag'dan 7 milyonEuro'ya Galatasaray'a gelenNelsson, özellikle Avrupa Ligi'ndeyakaladığı başarıyla önemli takımlarındikkatini çekmeyi başardı. Bu kulüpler ise İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Sevilla...
SEÇİM SONRASI TEKLİF GELECEK
Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını takip eden iki kulübün scoutları, 23 yaşındaki stoper için olumlu görüş bildirdi. Bunun üzerine iki kulübün, Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği öğrenildi. 30 Nisan'daki seçimin ardından yeni yönetimin göreve gelmesiyle Milan ve Sevilla da resmi tekliflerini iletecek. Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson için 20 milyon Euro'nun altında satılmaması yönünde öneride bulunmuştu. Galatasarayile ilk sezonunda 45 maçaçıkan Victor Nelsson takımına1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.