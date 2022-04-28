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Giriş Tarihi: 28.4.2022 09:45

"Şampiyonluğu 40 gün 40 gece kutlayalım"

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şampiyonluğu 40 gün 40 gece kutlayalım
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Trabzon'da 7'den 70'e herkesi şampiyonluk heyecanı sardı. SABAH'a konuşan taraftarlar, "Bu mutluluk ve gurur anlatılmaz, yaşanır... Artık 'Bu sene o sene' değil, 'Bundan sonra her sene' diyoruz... 40 gün 40 gece boyunca kutlamalar yapılsın..." ifadelerini kullandılar.

Ligde 76 puanla lider olan Trabzonspor'un 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olması nedeniyle şehri heyecan sardı. Kentte mahalle ve sokaklar bordo-mavi bayraklar ve takımın fotoğraflarıyla süslendi.

7'den 70'e şampiyonluk havasına giren Trabzonlu vatandaşlar, mutluluklarını SABAH'a anlattı:

Ali Savaş (61): Trabzonspor Türk futboluna yeniden ağırlığını koyarak şampiyonluğunu ilan ediyor. Hayırlı olsun, mutlu ve gururluyuz.

İsmail Cantürk (16): Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır. Yönetime, hocamıza ve takıma teşekkür ederiz.

Burak Bıyık (17): Lig başladığı zaman hep 'Bu sene o sene' dedik. Şimdi ise 'Bundan sonra her sene' diyoruz.

Yakup Kara (63): Trabzon 5 sene peş peşe şampiyonluk yaşadı. Ben o günleri gördüm. Tekrar şampiyonluğu göreceğimden dolayı çok mutluyum. 40 gün 40 gece kutlamalar yapılsın.

Ayşe Özkan Kasapbaşı (78): Yaşım itibariyle çok şampiyonluk gördüm. Ama bu seneki şampiyonluk gibi hiç heyecanlanmamıştık. Gurur duyuyoruz.

Alihan Turhal (19): Ligde bu kadar erken şampiyonluk ilan eden başka bir takım görülmedi. İnşallah hafta sonu Antalyaspor'u mağlup ederek sonuna kadar hak ettiğimiz mutlu sona ulaşacağız.

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