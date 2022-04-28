Son dakika: Metin Öztürk’ten seçim hamlesi! Okan Buruk ile anlaşma sağlandı

Transferler ilgili konuşan Metin Öztürk, "10 da kiralıktan dönen oyuncumuz var. Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net. Bununla ilgili kendilerinin düşündükleri alternatifler ne var, onlara bakacağız. Sonra bu kadroyu bir an önce oluşturmak açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkasından da bu hoca ve teknik ekiple mi, başka bir hoca ve teknik ekiple mi biz şampiyonluğa ulaşırız, onu kendi aramızda tartışacağız. Hızla o adımları atıp, transferleri tamamlayacağız. Zaten bunları yapmadan şampiyonluk hedefine gidemezsiniz" dedi.