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Giriş Tarihi: 28.4.2022 16:05 Son Güncelleme: 28.4.2022 16:17

Son dakika: Metin Öztürk'ten seçim hamlesi! Okan Buruk ile anlaşma sağlandı

Son dakika: Metin Öztürk’ten seçim hamlesi! Okan Buruk ile anlaşma sağlandı

Son dakika haberi: Cumartesi günü yeni başkan için seçime gidecek olan Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün ekibi ile Okan Buruk bir görüşme gerçekleştirdi. İddialara göre Okan Buruk ile anlaşma sağlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk birbirleriyle yarışacak. İki adayın da yeni sezona yeni bir hocayla girmek istediği biliniyor.

OKAN BURUK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Yerli bir hocayla çalışmak istediklerini ve Okan Buruk'la görüşme yaptıklarını ifade eden Metin Öztürk, seçim için elini güçlendirmek istiyor. A Spor ekranlarında yayınlanan bir görüntüde Metin Öztürk'ün ekibi ve Okan Buruk bir görüşme gerçekleştirdi. İddialara göre Okan Buruk ile anlaşma sağlandı.

METİN ÖZTÜRK'TEN OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, geçtiğimiz günlerde Domenec Torrent ile çalışmamaları durumunda planlarıyla ilgili olarak, "Türk bir teknik direktöre karar verirsek, bizim düşündüğümüz teknik direktör Okan Buruk'tur" açıklamasını yapmıştı.

Transferler ilgili konuşan Metin Öztürk, "10 da kiralıktan dönen oyuncumuz var. Galatasaray'ın en az 7-8 transfere ihtiyacı olduğu çok net. Bununla ilgili kendilerinin düşündükleri alternatifler ne var, onlara bakacağız. Sonra bu kadroyu bir an önce oluşturmak açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkasından da bu hoca ve teknik ekiple mi, başka bir hoca ve teknik ekiple mi biz şampiyonluğa ulaşırız, onu kendi aramızda tartışacağız. Hızla o adımları atıp, transferleri tamamlayacağız. Zaten bunları yapmadan şampiyonluk hedefine gidemezsiniz" dedi.

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Son dakika: Metin Öztürk'ten seçim hamlesi! Okan Buruk ile anlaşma sağlandı
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