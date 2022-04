Yok böyle çılgınlık!

Süper Lig'de büyük zafere 1 puanı kalan ve cumartesi günü Antalyaspor karşısına şampiyonluk turu atma hedefiyle çıkacak olan Trabzonspor'da tam anlamıyla bilet çılgınlığı yaşanıyor... Tarihi geceye Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tanıklık etmek isteyenler, pazartesi günü satışa çıkan biletleri 4 dakika içinde tüketmişti.Yönetime ve kulüp yetkililerine bilet için telefon yağdığı ancak talebin yüksekliğinin karşılanmasının mümkün olmadığı öğrenildi.Hal böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı.Bu durum karşısında emniyet güçlerinin alarma geçtiği kaydedildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir video yayınlayarak Antalyaspor ile oynayacakları maç için yarın saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacakları son idmana taraftarları davet etti.Şampiyonluk kutlaması için Trabzon'a tüm uçak ve otobüslerin dolmasından sonra kulübün girişimiyle sefer sayıları iki katına çıkarılmıştı. Ancak bu da yeterli olmadı ve yeni takviyeler yapıldı. Bordo-mavili ekibin Antalyaspor ile oynayacağı maç için bugün 23, yarın 38 ve cumartesi günü 35 uçak seferi eklenir eklenmez tamamen doldu. Trabzon'a bilet bulamayanlar ise Ordu- Giresun, Erzurum ve Samsun Havalimanı'na olan uçuşlara ait biletleri tüketti. Havayolu şirketleri her gün yeni ek seferler koymasına rağmen talebe karşılık vermekte zorlanıyor.Trabzonspor, tarihinin ilk NFT arzını Güney Kore'nin spor sektöründe önde gelen NFT (Nitelikli Fikri Tapu) platformu Sportium üzerinden yapacak. Bordo-mavililerin unutulmaz anlarının yer alacağı ilk NFT arzında "Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu… Tarihi Koleksiyon… VIP Müzayede Koleksiyonu" yer alacak. Şehrin plaka işaretinden esinlenilen koleksiyondaki her bir NFT'nin fiyatı 61 dolar olacak. Ayrıca her NFT, bir oyuncunun formasından oluşacak.Trabzonspor, yayınladığı duygusal video ile şampiyonluk kutlamalarında havaya silah atılmaması çağrısı yaptı. "MutluluğaKurşunSıkma" başlığıyla paylaşılan videoda, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye Nine karakterleri taraftarlara seslenerek, şampiyonluk sevincine gözyaşının karışmaması için silah kullanılmamasını istedi.Karadeniz ekibinin gurbetçi taraftarları, şampiyonluk coşkusunu katlamak için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonsporlu futbolseverlerin, ligde zaferlerinin ilan edilmesinden sonra