Yok böyle çılgınlık!

Cumartesi günkü tarihi karşılaşmaya tribünde tanıklık etmek isteyenler, kulüp yetkililerini telefon yağmuruna tutuyor. Şampiyonluk maçının biletleri 5 ila 15 bin TL arasında değer görüyor
Süper Lig'de büyük zafere 1 puanı kalan ve cumartesi günü Antalyaspor karşısına şampiyonluk turu atma hedefiyle çıkacak olan Trabzonspor'da tam anlamıyla bilet çılgınlığı yaşanıyor... Tarihi geceye Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tanıklık etmek isteyenler, pazartesi günü satışa çıkan biletleri 4 dakika içinde tüketmişti. 41 bin 461 kapasitelistadyumda500 ila 5 bin TL arasında satışaçıkan 12 bin 824 bilet kapışkapış giderken, açıkta kalanlaralternatif yolları zorlamayabaşladı. Yönetime ve kulüp yetkililerine bilet için telefon yağdığı ancak talebin yüksekliğinin karşılanmasının mümkün olmadığı öğrenildi.
EMNİYET ALARMA GEÇTİ!
Hal böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı. 1.000 lira olan tribün bileti,5 bin liraya; 5 bin liraolan VIP tribün biletiise sosyal medyadan 15bin liraya ilana konuldu. Bu durum karşısında emniyet güçlerinin alarma geçtiği kaydedildi. Trabzonspor Kulübü deböyle faaliyetlerde bulunan kişilerinhemen kendilerine bildirilmesiniistedi.
AVCI'DAN İDMANA ÇAĞRI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir video yayınlayarak Antalyaspor ile oynayacakları maç için yarın saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacakları son idmana taraftarları davet etti.
ŞAMPİYONLUK ÇIKARMASI!
Şampiyonluk kutlaması için Trabzon'a tüm uçak ve otobüslerin dolmasından sonra kulübün girişimiyle sefer sayıları iki katına çıkarılmıştı. Ancak bu da yeterli olmadı ve yeni takviyeler yapıldı. Bordo-mavili ekibin Antalyaspor ile oynayacağı maç için bugün 23, yarın 38 ve cumartesi günü 35 uçak seferi eklenir eklenmez tamamen doldu. Trabzon'a bilet bulamayanlar ise Ordu- Giresun, Erzurum ve Samsun Havalimanı'na olan uçuşlara ait biletleri tüketti. Havayolu şirketleri her gün yeni ek seferler koymasına rağmen talebe karşılık vermekte zorlanıyor.
NFT'li ŞÖLEN HAZIRLANDI
Trabzonspor, tarihinin ilk NFT arzını Güney Kore'nin spor sektöründe önde gelen NFT (Nitelikli Fikri Tapu) platformu Sportium üzerinden yapacak. Bordo-mavililerin unutulmaz anlarının yer alacağı ilk NFT arzında "Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu… Tarihi Koleksiyon… VIP Müzayede Koleksiyonu" yer alacak. Şehrin plaka işaretinden esinlenilen koleksiyondaki her bir NFT'nin fiyatı 61 dolar olacak. Ayrıca her NFT, bir oyuncunun formasından oluşacak.
AĞLATAN VİDEO
Trabzonspor, yayınladığı duygusal video ile şampiyonluk kutlamalarında havaya silah atılmaması çağrısı yaptı. "MutluluğaKurşunSıkma" başlığıyla paylaşılan videoda, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye Nine karakterleri taraftarlara seslenerek, şampiyonluk sevincine gözyaşının karışmaması için silah kullanılmamasını istedi.
EYFEL KULESİ BORDO-MAVİ
Karadeniz ekibinin gurbetçi taraftarları, şampiyonluk coşkusunu katlamak için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonsporlu futbolseverlerin, ligde zaferlerinin ilan edilmesinden sonra Fransa'nın simge eserlerindenEyfel Kulesi'nin bordomavirenklerde yansıtılmasıiçin başvuruda bulunduğuöğrenildi.