Ali Koç: UEFA bizi anlamalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nun ilk gününde, 'Türkfutbolunda finansal zorluklar' başlıklı konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbol yapılanmasını anlatan Koç, "Ülkemizde kulüp başkanlığıseçimleri 2 ya da 3 yıldabir yapılıyor ve bu da başkanve yöneticilerde baskıyaratıyor. Kısa sürede başarıya ulaşma isteği, kötü planlamayı da beraberinde getiriyor" diye konuştu. Ekonomik yapı ve borçlanma konusuna vurgu yapan Koç, "2012- 2013 yıllarından önce TL güçlüydü. Bu da borçlanma iştahını artırdı. Dövizkuru ve pandemi derken yayıngelirlerinde de düşüşler yaşandıve sistem işleyemez halegeldi. UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor" dedi.
DERBİ 8 MAYIS'TA SÜPER Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak ve karşılaşma 19.00'da başlayacak. İşte program: 6 Mayıs Cuma: 20.00 Hatay-Trabzon, G.Antep-Kayseri, 7 MayısCumartesi: 16.00 Sivas-Kasımpaşa, Karagümrük-Göztepe, 19.00 Başakşehir-G.Saray, Adana Demir- Alanya, 8 Mayıs Pazar: 16.00 Altay-Giresun, 16.00 Malatya- Rize, 9 Mayıs Pazartesi: 20.00 Antalya-Konya.