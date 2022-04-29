Ali Koç: UEFA bizi anlamalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nun ilk gününde,başlıklı konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbol yapılanmasını anlatan Koç,Kısa sürede başarıya ulaşma isteği, kötü planlamayı da beraberinde getiriyor" diye konuştu. Ekonomik yapı ve borçlanma konusuna vurgu yapan Koç, "2012- 2013 yıllarından önce TL güçlüydü. Bu da borçlanma iştahını artırdı.UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor" dedi.Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak ve karşılaşma 19.00'da başlayacak. İşte program:20.00 Hatay-Trabzon, G.Antep-Kayseri,16.00 Sivas-Kasımpaşa, Karagümrük-Göztepe, 19.00 Başakşehir-G.Saray, Adana Demir- Alanya,16.00 Altay-Giresun, 16.00 Malatya- Rize,20.00 Antalya-Konya.