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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Ali Koç: UEFA bizi anlamalı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Ali Koç: UEFA bizi anlamalı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nun ilk gününde, 'Türk futbolunda finansal zorluklar' başlıklı konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbol yapılanmasını anlatan Koç, "Ülkemizde kulüp başkanlığı seçimleri 2 ya da 3 yılda bir yapılıyor ve bu da başkan ve yöneticilerde baskı yaratıyor. Kısa sürede başarıya ulaşma isteği, kötü planlamayı da beraberinde getiriyor" diye konuştu. Ekonomik yapı ve borçlanma konusuna vurgu yapan Koç, "2012- 2013 yıllarından önce TL güçlüydü. Bu da borçlanma iştahını artırdı. Döviz kuru ve pandemi derken yayın gelirlerinde de düşüşler yaşandı ve sistem işleyemez hale geldi. UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor" dedi.

DERBİ 8 MAYIS'TA
SÜPER Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak ve karşılaşma 19.00'da başlayacak. İşte program: 6 Mayıs Cuma: 20.00 Hatay-Trabzon, G.Antep-Kayseri, 7 Mayıs Cumartesi: 16.00 Sivas-Kasımpaşa, Karagümrük-Göztepe, 19.00 Başakşehir-G.Saray, Adana Demir- Alanya, 8 Mayıs Pazar: 16.00 Altay-Giresun, 16.00 Malatya- Rize, 9 Mayıs Pazartesi: 20.00 Antalya-Konya.

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Ali Koç: UEFA bizi anlamalı
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