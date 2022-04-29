Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da yol ayrımı devam ediyor!
Giriş Tarihi: 29.4.2022 16:46

Altay'da yol ayrımı devam ediyor!

DHA
Altay’da yol ayrımı devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Altay'da sezon başında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Fildişi Sahilli golcü Daouda Karamoko Bamba ve üst üste 3 sezon 1'inci Lig'de gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao ile yollar resmen ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da sezon başında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Fildişi Sahilli golcü Daouda Karamoko Bamba ve üst üste 3 sezon 1'inci Lig'de gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao ile yollar resmen ayrıldı.


Bamba bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta 7 gol atarken, Paixao 23 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Paixao'nun 600 bin Euro'ya yakın alacağının bulunduğu ve alacakları gerekçesiyle zaten sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Son Dakika Haberi: İşte İBB'deki skandal ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?
Mehmetçik girilemez denilen yerde! PKK'lı hainlere kaçacak delik yok
SON DAKİKA | İBB'de çalışan PKK bağlantılı Şafak D. tutuklandı
Almanya'da aşevi kuyruğu! Halk bedava yemek için hücum etti
Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! "Hayatım boyunca o anı unutmam"
TÜGVA bombacısı bir yıl orada yaşamış! SABAH yeni detaylara ulaştı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da yol ayrımı devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA