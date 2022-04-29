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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:34 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:49

Antalyaspor 17.00'de Trabzon'a uçacak

DHA
Antalyaspor 17.00’de Trabzon’a uçacak

Trabzon'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi bazı uçaklar ise yakın illere iniş yapabildi. Antalyaspor kafilesi ise saat 17.00'de Trabzon'a uçacak.

Kentte etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, karşılıklı iptal edildi.

Bazı uçaklar ise civar illere indi. Hava şartlarının normale dönmesiyle uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.

Trabzonspor'un yarın akşamki rakibi Antalyaspor ise saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Trabzon'a uçacak.

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Antalyaspor 17.00'de Trabzon'a uçacak
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