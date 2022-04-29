Avrupa’da 1 numara

Fenerbahçe'yeİsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı.Ç.Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı.Görev yaptığıİsmail Kartal'ın Fenerbahçesibu formuyla 10 büyük ligdeİngiliz ekibi Liverpool ile birlikteAvrupa'nın en iyi takımı olma başarısıgösterdi. Club Brugge (27), Gent (25),Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig(23) sarı-lacivertlilerin gerisindekaldı.Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imzaatan Antalyaspor ise topladığı 26 puanlasıralamada en iyi 4. takım oldu.üper Lig'de 35. haftanın perdesi bugün açılırken, Fenerbahçe, üst üste 7. galibiyet, toplamda ise 11. yenilmezliği için G.Antep'i konuk edecek. Kadıköy'de 20.30'da başlayacak maçta alınacak sonuç lider Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Kanarya, Gaziantep'e puan verirseF.Bahçe'nin galibiyeti halinde ise Trabzon'a alacağı bir puan yetecek. Bu sezon deplasmanda sadece Rize'yi yenen G.Antep'decezası nedeniyle yok. F.Bahçe'deLigin ilk yarısında oynanan mücadeleyi