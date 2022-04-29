Avrupa’da 1 numara

Son 10 maçında yenilmeyen, 9 galibiyet-1 beraberlikle 28 puan toplayan Kartal, bu performansıyla Liverpool’la birlikte Avrupa’nın en iyisi oldu. Fenerbahçe, dünya devi Real Madrid’e 3, Barcelona’ya 4 puan fark attı
Fenerbahçe'ye 13 Ocak'taimza atan İsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı. Sonuç olarakSüper Lig'de ikincilikhedefine ulaşılırken, Avrupa'da da zirveyeçıktı. Ç.Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı.
NURİ ŞAHİN'İN ANTALYA'SI 4. SIRADA
Görev yaptığı 70 günde hanesine28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesibu formuyla 10 büyük ligdeİngiliz ekibi Liverpool ile birlikteAvrupa'nın en iyi takımı olma başarısıgösterdi. Club Brugge (27), Gent (25),Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig(23) sarı-lacivertlilerin gerisindekaldı. Kartal, 21. haftada 32 puanla 5.sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puanaulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu.Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imzaatan Antalyaspor ise topladığı 26 puanlasıralamada en iyi 4. takım oldu.
ZİRVEDE GÖZLER KADIKÖY'DE F.Bahçe üst üste 7'incigalibiyetin peşinde.Trabzon ise Kanarya'nınpuan kaybını bekliyor Süper Lig'de 35. haftanın perdesi bugün açılırken, Fenerbahçe, üst üste 7. galibiyet, toplamda ise 11. yenilmezliği için G.Antep'i konuk edecek. Kadıköy'de 20.30'da başlayacak maçta alınacak sonuç lider Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Kanarya, Gaziantep'e puan verirse bordo-mavilileryarın Antalya maçına çıkmadan şampiyonluğunuilan edecek. F.Bahçe'nin galibiyeti halinde ise Trabzon'a alacağı bir puan yetecek. Bu sezon deplasmanda sadece Rize'yi yenen G.Antep'de Caulkerve Börven sakatlıkları, Recep Niyaz cezası nedeniyle yok. F.Bahçe'de Kim cezalı.Crespo, Pelkas ve Szalai sakat. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 3-2 kazanmıştı.