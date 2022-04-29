İtalya Ligi CEO’su SABAH Spor’a özel açıklamalarda bulundu!

Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan üst düzey yöneticilerden olan İtalya Ligi CEO'su Luigi De Siervo, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Türk futbolu seviye olarak iyi bir noktada diyen De Siervo, ''Hakan Çalhanoğlu, ayın oyuncusu seçilmiş oyunculardan bir tanesi. Serie A çok güçlü bir lig ve Çalhanoğlu bu ödülü kazanabiliyor.'' ifadelerini kullandı

Öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. İlk olarak İstanbul ve bu organizasyon hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Luigi De Siervo: Burada olmak çok güzel ve benim için bir şeref. İstanbul şahane bir futbol şehri. Avrupa Ligler Birliği Toplantısı da çok iyi gidiyor.

Seria A'nın sürekli rekabet halinde olduğu güçlü ligler var. Daha fazla yatırım almak için izlediğiniz genel yol haritası nedir? Sponsorlar ve taraftarlar açısından odaklandığınız konu başlıklarından bize bahsedebilir misiniz?

Luigi De Siervo: Odak noktamız, gerçek bir medya şirketi oluşturmak. 1 milyon Euro gibi bir yatırım yaparak Uluslararası Yayın Merkezi oluşturduk. Çok ciddi rakamlar harcayarak bir spor organizasyonu, yayın merkezi ve hakemler için canlı çekim yapabilecek 12 kameralı bir VAR merkezi kurmayı planlıyoruz. Maçların kalitesini zirveye çıkarmak amacındayız. Bu sporun seviyesini yükseltmek için çok önemli bir hamle. Bu medya şirketinin kuruluşu çok önemli çünkü böylece taraftarlar ve sponsorlar için ciddi bir içerik sağlayıcısı konumuna da geleceğiz. Ayrıca sanal ortam için de içerik sağlayıcısı olma amacındayız. Avrupa futbolu son yıllarda hiç olmadığı kadar yabancı yatırımcı çekiyor. Onlar için çok çekici konuma geldik. Şu anda İtalya dışından Serie A'ya yatırım yapan 10 farklı yatırımcımız var ve ileride daha da artacak.

Yayın gelirlerini ve stadyum doluluk oranlarını arttırmak için neler planlıyorsunuz? Bu konu, şu anda Türkiye'de de oldukça fazla tartışılıyor...

Luigi De Siervo: Yayın gelirlerini artırmak şu anda tüm dünya için çok zor bir konu. İtalya'da aynı şekilde çok zorlandığımız bir gerçek. Ama son yıllarda bu konuyla ilgili çok çalışıyoruz ve yayın altyapı teknoloji şirketinin yeni yatırımlar yapmasına gayret ediyoruz. Çünkü İtalya'da bu konu farklı ve bu şirket yatırım yapmıyor. Önümüzdeki 5 yıl için de durumumuz zor olacak gibi görünüyor. Şu anda kendi kanalımızı kurmak için gerekenlere sahibiz. Müşterilerimize kendi kanalımızı sunmak ve onlara kendi oluşturduğumuz şartları teklif etme şansımız var. İtalya'da daha fazla gelir elde etmemizin ilk yolu bu. Yurt dışı tamamen başka bir konu. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. New York'ta ilk ofisimizi geçtiğimiz ay açtık. Dört farklı şehirde yeni iletişim ofisleri açma planımız var. Bu La Liga gibi bir başarı yakalayabilmenin tek yolu...

İtalya'daki stadyumların yenilenme süreciyle ilgili Avrupa kamuoyunda çok fazla eleştiriler oluyor. Bu konu hakkında projeleriniz, fikirleriniz nelerdir? Türkiye bu konuda atılımı tamamlamış bir ülke. Hiç inceleme fırsatı buldunuz mu?

Luigi De Siervo: İtalya maalesef bir bürokrasi ülkesi. Her şehirde stadyum yapmanın farklı zorlukları var. Bu tür sorunları geçebilmek için bir görev gücü oluşturmak gerekiyor. Bu oluşuma İtalya Olimpiyat Komitesi, İtalya Futbol Federasyonu eşlik ederek, şehirlerin yönetimlerine baskı oluşturmalı. Ama sanırım bu durum yavaş yavaş değişecektir. Artık yeni yatırımcılar geliyor ve büyük yatırımlar yapıyorlar bu yüzden bu durum değişecektir.

Ligin kalitesinde hakem yönetimleri muhakkak çok belirleyici oluyor. Serie A olarak bu konudaki yapılanmanız hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Luigi De Siervo: Hakemler bu oyunun temeli ve bizim hakemlerimiz seviyesi oldukça iyi. Hakemlerimizin seviyesi geçmişte de iyiydi ama şimdi yeni bir jenerasyon var ve onlarda çok iyi. Çok çalışıyorlar. Ama biz de VAR sisteminin gelişmesi için çok çalışıyoruz. VAR merkezimiz oldukça şeffaf. İnsanların nasıl çalıştıklarını görebiliyorsunuz rahatlıkla. Hakemler federasyon tarafından belirleniyor ama hakem kurulu tamamen kendi içinde bir yapısı var. Biz de kendi içimizde değerlendirmelerde bulunarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Avrupa Süper Lig projesine İtalya'dan da katılacağını açıklayan kulüpler olmuştu. Bu konuya bakış açınız nedir ve olası bir katılımda yaptırımınız ne olur?

Luigi De Siervo: Bu çok eski bir hikaye… Avrupa Süper Lig'i gibi konular ilk konuşulduğunda 1990'lardaydık ve her 10 yılda bir bu konu konuşuluyor. Bu üst seviye kulüplerin UEFA'ya daha fazla para kazanmak için kullandıkları bir baskı yöntemi. Daha fazla parayı garanti almak için bunu yapıyorlar. Son durum bundan ibaret. Bu fikri pazarlık esnasında bir koz olarak kullanıyorlar.

Lazio ve Salernitana kulüpleri üzerinden yaşanan ortak sahip problemi son gün de olsa çözüldü. Bu tarz olaylarla ilgili geleceğe yönelik bir önlem düşünceniz var mı?

Luigi De Siervo: Bu federasyonun ilgilenmesi gerek bir problem. Ligle alakalı bir durum değil. Ama açık konuşmamız gerekirse bir kişinin iki kulübe sahip olması doğru değil. İleride böyle bir soruna sahip olacağımızı sanmıyorum. Örneğin napoli ile bari'nin sahibi de aynıydı. Bari 2. ligde. Bu sebepten dolayı iki kulüpten birini bu ay içerisinde satması gerekiyor. Şu an için durum bu şekilde.

Ve tabii ki İtalya Serie A'da forma giyen Türk futbolcular... Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral başta olmak üzere Mert, Kaan, Tolgay gibi birçok Türk futbolcu hakkında neler söylemek istersiniz?

Luigi De Siervo: Saydığınız oyuncular üst seviye oyuncular. Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu seçilmiş bir oyunculardan bir tanesi. Serie A çok güçlü bir lig ve Hakan Çalhanoğlu bu ödülü kazanabiliyor. Bence Türk futbolu seviye olarak iyi bir noktada ve bizde iyi Türk oyuncuların ligimizde olmasından dolayı çok memnunuz, onlar çok iyi oyuncular.