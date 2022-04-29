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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Okan Buruk ile ısınma turları!

Okan Buruk ile ısınma turları!

Başkan adayı Metin Öztürk’ün ekibinden İsmail Sarıkaya, Okan Buruk ile masaya oturdu

G.Saray'da Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde teknik direktörlük koltuğunu teslim edeceği Okan Buruk ile temaslar hızlandı. Öztürk'ün başkan yardımcısı olması beklenen İsmail Sarıkaya ve iş insanı Erhan Gündal ile Okan Buruk, dün Zorlu AVM'de masaya oturdu. A Spor bu ana tanıklık ederken, SABAH Spor'da 21 Nisan'da yayınlanan röportajda Okan Buruk, "G.Saray'a maddi- manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım. Bu saatten sonra en büyük mutluluk G.Saray teknik direktörlüğüdür" ifadelerini kullanarak göreve hazır olduğunu ilan etmişti.

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Okan Buruk ile ısınma turları!
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