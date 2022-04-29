Okan Buruk ile ısınma turları!

G.Saray'da Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde teknik direktörlük koltuğunu teslim edeceği Okan Buruk ile temaslar hızlandı. Öztürk'ünbaşkan yardımcısı olması beklenen İsmailSarıkaya ve iş insanı Erhan Gündal ileOkan Buruk, dün Zorlu AVM'de masayaoturdu. A Spor bu ana tanıklık ederken, SABAH Spor'da 21 Nisan'da yayınlanan röportajda Okan Buruk, "G.Saray'a maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmetetmekten mutluluk duyarım. Bu saattensonra en büyük mutluluk G.Saray teknikdirektörlüğüdür" ifadelerini kullanarak göreve hazır olduğunu ilan etmişti.