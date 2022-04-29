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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Referansı Pjanic

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Referansı Pjanic

Alman Frankfurt’un da kadrosuna katmak istediği genç sol bekin gönlü İtalyan kulübünden yana. Serie A ekibinin, Kartal’a önerdiği rakam ise 5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ve Eintracht Frankfurt ile pazarlıklarını sürdürüyor. Genç oyuncunun gönlü İtalyan ekibinden yana. Bu düşüncesini de yönetime iletti. Milli futbolcuyu etkisi altına alan isim ise Miralem Pjanic oldu. Rıdvan'ı sahada scoutlarıyla gözlemleyen Torino, saha dışı ve antrenmanlardaki durumunu daha önce Juventus ve Roma formalarını giyen Pjanic'e sordu.

'POTANSİYELİ YÜKSEK, DİSİPLİNLİ'
Boşnak yıldız, "Gelişmeye ve öğrenmeye çok açık, antrenmanlarda her zaman çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek, saha dışında da çok mütevazı ve disiplinli, yaşantısına dikkat eden bir oyuncu" sözleriyle genç isme referans oldu. Beşiktaş'a önerdiği 5 milyon Euro'yu yükseltmeyi düşünmeyen Torino, sonraki satıştan yüzde 20'lik pay talebini de yüzde 10'da tuttu.

FRANKFURT CEVAP BEKLİYOR
İtalyan ekibinin rakam yükseltmemesinde Rıdvan'ın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasının etkili olduğu belirtildi. Öte yandan Eintracht Frankfurt, yaptığı resmi teklife Beşiktaş'tan pazar gününe kadar cevap vermesini istedi. Alman ekibi 20 yaşındaki sol beke karşılık bonuslarla birlikte 4-5 milyon Euro civarında bonservis bedeli önermişti.

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Referansı Pjanic
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