Referansı Pjanic

Alman Frankfurt’un da kadrosuna katmak istediği genç sol bekin gönlü İtalyan kulübünden yana. Serie A ekibinin, Kartal’a önerdiği rakam ise 5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ve Eintracht Frankfurt ile pazarlıklarını sürdürüyor. Genç oyuncunun gönlü İtalyan ekibinden yana. Bu düşüncesini de yönetime iletti. Milli futbolcuyu etkisi altınaalan isim ise Miralem Pjanicoldu. Rıdvan'ı sahada scoutlarıyla gözlemleyen Torino, saha dışı ve antrenmanlardaki durumunu daha önce Juventus ve Roma formalarını giyen Pjanic'e sordu.
'POTANSİYELİ YÜKSEK, DİSİPLİNLİ'
Boşnak yıldız, "Gelişmeyeve öğrenmeyeçok açık, antrenmanlardaher zaman çalışkanlığıyladikkat çekiyor. Potansiyeliyüksek, saha dışındada çok mütevazıve disiplinli, yaşantısına dikkateden bir oyuncu" sözleriyle gençisme referans oldu. Beşiktaş'aönerdiği 5 milyon Euro'yu yükseltmeyidüşünmeyen Torino,sonraki satıştan yüzde 20'lik paytalebini de yüzde 10'da tuttu.
FRANKFURT CEVAP BEKLİYOR
İtalyan ekibinin rakam yükseltmemesinde Rıdvan'ın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasının etkili olduğu belirtildi. Öte yandanEintracht Frankfurt, yaptığı resmiteklife Beşiktaş'tan pazar gününekadar cevap vermesini istedi. Alman ekibi 20 yaşındaki sol beke karşılık bonuslarla birlikte 4-5 milyon Euro civarında bonservis bedeli önermişti.