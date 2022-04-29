Referansı Pjanic

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ve Eintracht Frankfurt ile pazarlıklarını sürdürüyor. Genç oyuncunun gönlü İtalyan ekibinden yana. Bu düşüncesini de yönetime iletti.Rıdvan'ı sahada scoutlarıyla gözlemleyen Torino, saha dışı ve antrenmanlardaki durumunu daha önce Juventus ve Roma formalarını giyen Pjanic'e sordu.Boşnak yıldız, "Potansiyeliyüksek, saha dışındada çok mütevazıve disiplinli, yaşantısına dikkateden bir oyuncu" sözleriyle gençisme referans oldu.İtalyan ekibinin rakam yükseltmemesinde Rıdvan'ın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasının etkili olduğu belirtildi.Alman ekibi 20 yaşındaki sol beke karşılık bonuslarla birlikte 4-5 milyon Euro civarında bonservis bedeli önermişti.