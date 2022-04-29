Şampiyonluğa özel 100 bin forma

Bordo-mavililer, şampiyonluğa özel olarak hazırlanan forma tasarımının ligin son haftasına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.Formada ayrıcaSÜPER Lig'de Fenerbahçe bugün G.Antep'i konuk ediyor. Sarılacivertlilerin 11 puan önünde olan Trabzonspor,BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu'nun 1480 günlük görev süresi içerisinde Trabzonspor müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası gelirken, sıra şampiyonluk kupasında.