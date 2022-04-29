Şampiyonluğa özel 100 bin forma

Yönetim, şampiyonluğa özel olarak çıkarılacak formaları 400-500 TL arası satışa sunup büyük bir gelir elde edecek
Bordo-mavililer, şampiyonluğa özel olarak hazırlanan forma tasarımının ligin son haftasına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bu formalardan 100 binadet üretilmesi ve 400-500 TL arasındabir bedelle satılmasıplanlanıyor. Formada ayrıca 8. şampiyonluğavurguyapılacakşekilde sonsuzlukişaretininyer alacağıbelirtildi.
BUGÜN ŞAMPİYON OLABİLİR!
SÜPER Lig'de Fenerbahçe bugün G.Antep'i konuk ediyor. Sarılacivertlilerin 11 puan önünde olan Trabzonspor, F.Bahçe'nin puan kaybetmesihalinde Antalya maçınaçıkmadan şampiyonluğunuresmen ilan edecek.
AĞAOĞLU'NDAN 4 YILDA 5 KUPA HEDEFİ
BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu'nun 1480 günlük görev süresi içerisinde Trabzonspor müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası gelirken, sıra şampiyonluk kupasında. 8 Nisan 2018'de başkanlıkkoltuğuna oturan Ağaoğlu, busezon Ziraat Türkiye Kupası ve TFFSüper Kupa'yı da kaldırmak istiyor