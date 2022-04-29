Sivasspor maçı kapalı gişe

SÜPERLig'de pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, taraftarının da büyük desteğini arkasına alacak. Zorlu karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı futbolseverler 40 binden fazla bileti aldı bile... 52 bin kapasiteli NEF Stadı'nın tribünlerinde maç saatinde yüzde 90'dan fazla doluluk bekleniyor. G.Saray, hazırlıklarını da dün akşam yaptığı çalışma ile sürdürdü.Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Norveçli golcü Ola Solbakken'in ismi yeniden gündeme geldi. La Gazetta Dello Sport'a göre Celtic, Norveçli golcü için kulübü Bodo-Glimt ile 2 milyon euro gibi bir rakama anlaşma sağladı. Ancak bu transfer için G.Saray'ın da tekrar devreye girebileceği belirtildi.