Son dakika: Burak Elmas'tan seçim açıklaması! "Tedbirin kaldırılmasını talep ettik"

"G.SARAY'IN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN SEÇİM KARARI ALDIK"

"Bütçe onaylanmayınca normalde genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekir ama bütçesiz Galatasaray'ın önünü açmak üzere 23 Nisan, 30 Nisan'a seçim kararı aldık."

"Bizim de seçime girebileceğimiz konusunda bir karar verilmiş. Bu bizi çok şaşırttı çünkü böyle bir talebimiz yoktu."

"TEDBİR KARARI ÇIKMADAN ÖNCE BÖYLE BİR KARARIN ÇIKACAĞINI BİLENLER VARDI"

"Seçim hakkında tedbir kararı çıkmadan önce böyle bir kararın çıkacağını bilenler vardı. Ben hemen hukukçularımızı arayarak bilgi istedim ancak sistemde herhangi bir tedbir kararının olmadığı belirttiler."

"Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok."