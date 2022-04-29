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Giriş Tarihi: 29.4.2022 17:09 Son Güncelleme: 29.4.2022 17:24

Son dakika: Burak Elmas'tan seçim açıklaması! "Tedbirin kaldırılmasını talep ettik"

Son dakika: Burak Elmas’tan seçim açıklaması! Tedbirin kaldırılmasını talep ettik

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'daki seçimin iptali sonrası gözler Burak Elmas'a çevrildi. Karar sonrası Burak Elmas açıklamalarda bulunuyor. Elmas açıklamalarında "Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı." dedi. İşte o sözler...

İstinaf Mahkemesinin aldığı kararın ardından Galatasaray'da iptal edilen seçimin ardından Başkan Burak Elmas açıklamalarda bulunuyor. İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları...

"YALAN YANLIŞ HABERLERLE ALGILAR YARATMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı."

"Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, "Aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını" paylaştık."

"G.SARAY'IN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN SEÇİM KARARI ALDIK"

"Bütçe onaylanmayınca normalde genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekir ama bütçesiz Galatasaray'ın önünü açmak üzere 23 Nisan, 30 Nisan'a seçim kararı aldık."

"Bizim de seçime girebileceğimiz konusunda bir karar verilmiş. Bu bizi çok şaşırttı çünkü böyle bir talebimiz yoktu."

"TEDBİR KARARI ÇIKMADAN ÖNCE BÖYLE BİR KARARIN ÇIKACAĞINI BİLENLER VARDI"

"Seçim hakkında tedbir kararı çıkmadan önce böyle bir kararın çıkacağını bilenler vardı. Ben hemen hukukçularımızı arayarak bilgi istedim ancak sistemde herhangi bir tedbir kararının olmadığı belirttiler."

"Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok."

ASpor CANLI YAYIN

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