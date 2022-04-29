Son dakika: Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU
İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.
Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.