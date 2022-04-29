Son dakika: Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir.