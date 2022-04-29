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Giriş Tarihi: 29.4.2022 09:58

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Takip başladı

Son dakika: Fenerbahçe’de Jorge Jesus gelişmesi! Takip başladı

Son dakika: Sarı lacivertliler ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilen Jorge Jesus Fenerbahçe maçlarını izlemeye başladı, fizik ve kondisyon antrenörü Monteiro ile yardımcısı Marcio Sampaio ise sarı-lacivertlileri Instargram’dan takibe aldı.

Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından Brezilya'ya tatile giden Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi mercek altına almaya başladı. Koç'un, Portekiz'deki görüşmede kendisine teslim ettiği dosya üzerinden çalışmalara başlayan 67 yaşındaki hocanın ekibi de sarı-lacivertli takımın oynadığı maçları tek tek izliyor.

Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi kabul eden Jesus'un istediği maaş ile Koç'un önerdiği maaş arasında 2.5 milyon Euro fark var. Jesus kendisi için 7 milyon Euro isterken bu rakam yardımcılarıyla birlikte 10 milyonu buluyor. Bu arada Jorge Jesus'un ekibinde fizik ve kondisyon antrenörü olarak yer alan Mario Monteiro ve yardımcısı Marcio Sampaio da Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe aldı. Bu durum taraflar arasında işin sadece imzaya kaldığı şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Takip başladı
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