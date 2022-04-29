Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...
Giriş Tarihi: 29.4.2022 10:59 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:13

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

Son dakika Galatasaray haberleri... İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Yarın ki seçim yapılamayacak. Burak Elmas ve yönetimi şu an görevlerine devam ediyor. Gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrildi. Bu konuyla ilgili Burak Elmas'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.

METİN ÖZTÜRK: "YAZIKLAR OLSUN KALIBINZA"

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'ün mahkeme kararı sonrası açıklama yaptı: Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza.

Galatasaray'da seçim endişesi devam ederken, Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar!" açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarında devam eden Ziyal, sözlerinin devamında şunları yazdı: "Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile, 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı… Galatasaray bu seçimi yapmalı!"

ÖZTÜRK: "UMARIM ARAMIZDA BÖYLE BİR AHLAKSIZ YOKTUR"

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ise İbrahim Ziyal'ın paylaşımına cevap verdi. Öztürk, "İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur." diyerek seçimin iptali konusuna sert bir dille değindi.

Ayrıntılar geliyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! "Hayatım boyunca o anı unutmam"
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek
SON DAKİKA: A Haber muhabiri Murat Dada’ya montajlı linç! A Haber’in sosyal deneyi…
Mehmetçik girilemez denilen yerde! PKK'lı hainlere kaçacak delik yok
Almanya'da aşevi kuyruğu! Halk bedava yemek için hücum etti
SON DAKİKA: ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti! Yer Ankara! Saat: 14.00...
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA