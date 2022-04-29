Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Galatasaray’da kongre iptal edildi...

Sosyal medya hesabından paylaşımlarında devam eden Ziyal, sözlerinin devamında şunları yazdı: "Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile, 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı… Galatasaray bu seçimi yapmalı!"

ÖZTÜRK: "UMARIM ARAMIZDA BÖYLE BİR AHLAKSIZ YOKTUR"

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ise İbrahim Ziyal'ın paylaşımına cevap verdi. Öztürk, "İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur." diyerek seçimin iptali konusuna sert bir dille değindi.

Ayrıntılar geliyor...