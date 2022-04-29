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Giriş Tarihi: 29.4.2022 10:21 Son Güncelleme: 29.4.2022 10:21

Son dakika: İsmail Kartal uçuşa geçti! Avrupa'da 1 numara

UĞUR ÇEM
Son dakika: İsmail Kartal uçuşa geçti! Avrupa’da 1 numara

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son 10 maçında yenilmeyen, 9 galibiyet-1 beraberlikle 28 puan toplayan Kartal, bu performansıyla Liverpool’la birlikte Avrupa’nın en iyisi oldu. Fenerbahçe, dünya devi Real Madrid’e 3, Barcelona’ya 4 puan fark attı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta imza atan İsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı.

Sonuç olarak Süper Lig'de ikincilik hedefine ulaşılırken, Avrupa'da da zirveye çıktı. Ç.Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı.

NURİ ŞAHİN'İN ANTALYA'SI 4. SIRADA

Görev yaptığı 70 günde hanesine 28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bu formuyla 10 büyük ligde İngiliz ekibi Liverpool ile birlikte Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Club Brugge (27), Gent (25), Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig (23) sarı-lacivertlilerin gerisinde kaldı.

Kartal, 21. haftada 32 puanla 5. sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puana ulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu. Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imza atan Antalyaspor ise topladığı 26 puanla sıralamada en iyi 4. takım oldu.

ZİRVEDE GÖZLER KADIKÖY'DE

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi bugün açılırken, Fenerbahçe, üst üste 7. galibiyet, toplamda ise 11. yenilmezliği için G.Antep'i konuk edecek. Kadıköy'de 20.30'da başlayacak maçta alınacak sonuç lider Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Kanarya, Gaziantep'e puan verirse bordo-mavililer yarın Antalya maçına çıkmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

F.Bahçe'nin galibiyeti halinde ise Trabzon'a alacağı bir puan yetecek. Bu sezon deplasmanda sadece Rize'yi yenen G.Antep'de Caulker ve Börven sakatlıkları, Recep Niyaz cezası nedeniyle yok. F.Bahçe'de Kim cezalı. Crespo, Pelkas ve Szalai sakat. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 3-2 kazanmıştı.

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