Son dakika: İsmail Kartal uçuşa geçti! Avrupa’da 1 numara

Fenerbahçe'ye 13 Ocak'ta imza atan İsmail Kartal geldiği günden itibaren yeni sezonda yerine geçecek hocanın kim olacağı konuşuluyor… 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve sahaya odaklandı.