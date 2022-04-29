Son dakika: TFF yeni sezon planlamasını açıkladı

YENİ SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ 5 AĞUSTOS

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.