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Giriş Tarihi: 29.4.2022 16:33

Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu! "Söz veriyorum..."

Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu! Söz veriyorum...

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor ile oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. " ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da şampiyonluk için geri sayım başladı. Bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ise karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi.

Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek. Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz.

Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Söz veriyorum, yarın şampiyon olunca 61 pare top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı bölgede havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın.

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Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu! "Söz veriyorum..."
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