Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek. Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz.

Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Söz veriyorum, yarın şampiyon olunca 61 pare top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı bölgede havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın.