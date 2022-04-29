Trabzonspor Yönetim Kurulu, bir taraftan şampiyonluk için geri sayıma geçerken bir taraftan da kulübün ekonomik olarak sezon sonuna daha rahat ulaşması ve şampiyonluk kutlamalarında eksik bir noktanın kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.Verilecek konserler, stat ve şehirdeki süslemeler ve diğer organizasyonlar için Trabzonspor sevdalıları elini cebine atarken, yönetimin de rahat bir nefes almasını sağladı.bu kutlamaları da dayanışma içerisinde çözüme kavuşturuyor.TRABZONSPOR taraftarları, yarın oynanacak Antalyaspor maçı öncesi bugün statta takımla buluşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi ve takımın şampiyonluk için geri sayıma geçmesi sonrası talebi geri çevirmedi. Antalyaspor maçı öncesi yapılacak son idmanı taraftarlara açtı.