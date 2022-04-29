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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Trabzonspor sevdalıları

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor sevdalıları

Tarihi şampiyonluk için yapımcı, yönetmen, sanatçı, organizatör ve diğer iş kollarından herkes Fırtına’ya destek verdi. Yönetim, kutlamalar ve diğer hazırlıklar için kasadan para kullanmadı

Trabzonspor Yönetim Kurulu, bir taraftan şampiyonluk için geri sayıma geçerken bir taraftan da kulübün ekonomik olarak sezon sonuna daha rahat ulaşması ve şampiyonluk kutlamalarında eksik bir noktanın kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Trabzonsporlu yapımcı, yönetmen ve organizasyon şirketleri camiaya destek için devreye girerken, yapılan desteklerden maddi bir karşılık alınmadı.

ŞEHİRDE KONSERLER YAPILACAK
Verilecek konserler, stat ve şehirdeki süslemeler ve diğer organizasyonlar için Trabzonspor sevdalıları elini cebine atarken, yönetimin de rahat bir nefes almasını sağladı. Son olarak yayınlanan videonun hazırlanma süreci başta olmak üzere hiçbir organizasyon için şu ana kadar bedel ödemeyen Trabzonspor Kulübü, bu kutlamaları da dayanışma içerisinde çözüme kavuşturuyor.

16.30'DA AŞIKLAR KAVUŞUYOR
TRABZONSPOR taraftarları, yarın oynanacak Antalyaspor maçı öncesi bugün statta takımla buluşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi ve takımın şampiyonluk için geri sayıma geçmesi sonrası talebi geri çevirmedi. Antalyaspor maçı öncesi yapılacak son idmanı taraftarlara açtı. Saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki antrenmanda 12. adam da tribündeki yerini alacak.

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Trabzonspor sevdalıları
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