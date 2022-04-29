Tarihi şampiyonluk için yapımcı, yönetmen, sanatçı, organizatör ve diğer iş kollarından herkes Fırtına’ya destek verdi. Yönetim, kutlamalar ve diğer hazırlıklar için kasadan para kullanmadı
Trabzonspor Yönetim Kurulu, bir taraftan şampiyonluk için geri sayıma geçerken bir taraftan da kulübün ekonomik olarak sezon sonuna daha rahat ulaşması ve şampiyonluk kutlamalarında eksik bir noktanın kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Trabzonsporluyapımcı, yönetmen veorganizasyon şirketlericamiaya destek için devreyegirerken, yapılandesteklerden maddi birkarşılık alınmadı.
ŞEHİRDE KONSERLER YAPILACAK
Verilecek konserler, stat ve şehirdeki süslemeler ve diğer organizasyonlar için Trabzonspor sevdalıları elini cebine atarken, yönetimin de rahat bir nefes almasını sağladı. Son olarak yayınlananvideonun hazırlanmasüreci başta olmaküzere hiçbir organizasyoniçin şu ana kadarbedel ödemeyen TrabzonsporKulübü, bu kutlamaları da dayanışma içerisinde çözüme kavuşturuyor.
16.30'DA AŞIKLAR KAVUŞUYOR
TRABZONSPOR taraftarları, yarın oynanacak Antalyaspor maçı öncesi bugün statta takımla buluşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi ve takımın şampiyonluk için geri sayıma geçmesi sonrası talebi geri çevirmedi. Antalyaspor maçı öncesi yapılacak son idmanı taraftarlara açtı. Saat 16.30'daŞenol Güneş SporKompleksi'ndekiantrenmanda 12.adam da tribündekiyerini alacak.