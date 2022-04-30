Abdullah avcı: Hakkımızı alma zamanı

Tecrübeli çalıştırıcı, takımını Antalyaspor maçına yukarıdaki sözlerle motive etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını Antalyaspor maçına motive etmek için sık sık toplantılar gerçekleştirdi. Öğrencilerine rakibin ligde son dönemde ciddi bir çıkış yakaladığı konusunda uyarılarda bulunan ve hem görsel hem de sahada uygulamalı olarak istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, şu konuşmayı yaptı:
"Sezon başından itibarensonunu şampiyonluk kupasıylataçlandırmak istediğimiz kutsalbir mücadele verdik. Gösterdiğinizözveri, gayret ve çaba, hiçbir zamanhafızalardan silinmeyecek. Şimdison bir dokunuş gerekiyor. ÇıkıpAntalyaspor karşısında bugüne kadarne için mücadele ettiysek, sahadaneler yapmaya çalıştıysak daha iyisiniyapmak için oynamalıyız. Erken bayramyaşayalım. Bu maç bizim hak ettiğimizşampiyonluğun ilanı olacaktır" dedi.