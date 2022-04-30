Abdullah avcı: Hakkımızı alma zamanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını Antalyaspor maçına motive etmek için sık sık toplantılar gerçekleştirdi. Öğrencilerine rakibin ligde son dönemde ciddi bir çıkış yakaladığı konusunda uyarılarda bulunan ve hem görsel hem de sahada uygulamalı olarak istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, şu konuşmayı yaptı:dedi.