Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından ilk kez konuştu! "Çok karışık duygular içerisindeyim"

"Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a... Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum."