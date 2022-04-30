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Giriş Tarihi: 30.4.2022 23:40 Son Güncelleme: 30.4.2022 23:44

Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından ilk kez konuştu! "Çok karışık duygular içerisindeyim"

Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından ilk kez konuştu! Çok karışık duygular içerisindeyim

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihi şampiyonluğun ardından ilk kez konuşan Abdullah Avcı, duygularını ifade etmekte zorlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Bugün çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi yaşıyorum bilmiyorum. Geçen sene göreve geldikten sonra, sene sonunda son maç, Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntülerine baktım, oyunculara 'Önümüzdeki sene şampiyon olacağız' demiştim."

"İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi; Trabzonspor'un oyununa ve emeğine saygı gösterdi. Bu rekabet devam edecek. Bu saygı içinde devam edelim."

"Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a... Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum."

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Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından ilk kez konuştu! "Çok karışık duygular içerisindeyim"
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