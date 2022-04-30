Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından ilk kez konuştu! "Çok karışık duygular içerisindeyim"

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi; Trabzonspor'un oyununa ve emeğine saygı gösterdi. Bu rekabet devam edecek. Bu saygı içinde devam edelim."
"Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a... Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum."