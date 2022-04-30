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Giriş Tarihi: 1.5.2022 00:51 Son Güncelleme: 1.5.2022 00:59

Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! "Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın!"

Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk açıklaması! Trabzonspor’un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bizim kimseyle hesabımız yok. Üzerimize gelsinler ama biz önümüze bakacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın! Bizim yaptığımızı yapın, başarılı olursunuz. Planınız programınız yoksa başaramazsınız!" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"Biz Şubat'ta planlamayı yaptık. Mart'ta hocamız listeyi verdi. Nisan-Mayıs'ta transferlerin %80'ini bitirmiştik. Mart'ta kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli ayrıca. Tarih belli, yer belli. Hazırlık maçları programı da belli.

Sağlık ekibimiz, teknik ekibimiz, aşçılarımız, şoförlerimiz, tüm personelimiz. Hepsi birlik oldu. Biz bir duvar ördük, ben o duvarda tek bir tuğlayım. En ufak sarsıntıda arkamızı dönüp gitseydik, geçmiştekiler yaşanırdı.

Bizim kimseyle hesabımız yok. Üzerimize gelsinler ama biz önümüze bakacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın! Bizim yaptığımızı yapın, başarılı olursunuz. Planınız programınız yoksa başaramazsınız!

Gelecek sezon için kamp yerimiz de hazırlık maçlarımız da transfer planımız da belli. Belki play-off'tan gideriz belki direk gideriz. Şampiyonlar Ligi planımız belli. Biz bu başarıyı bu sayede elde ettik. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Taraftarlardan bir şey rica etmiştik, mücadeleye inancı bıraktığınız anda her şeyi kaybedersiniz. Trabzonspor artık o Trabzonspor değil. Trabzonspor güçlü rakipleri de olsun isteyen bir takım artık. Bu rekabet bizi de yükseltir.

İnsanlar hak hukuktan bahsediyor. 35 senedir futbolun içindeyim. Bu sene hiç konuşmadım. Eğer konuşursam anlatacak çok şeyim var. Artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Çizgimiz, hedefimiz, prensiplerimiz farklı."

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Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! "Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın!"
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