Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! "Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın!"

Taraftarlardan bir şey rica etmiştik, mücadeleye inancı bıraktığınız anda her şeyi kaybedersiniz. Trabzonspor artık o Trabzonspor değil. Trabzonspor güçlü rakipleri de olsun isteyen bir takım artık. Bu rekabet bizi de yükseltir.

İnsanlar hak hukuktan bahsediyor. 35 senedir futbolun içindeyim. Bu sene hiç konuşmadım. Eğer konuşursam anlatacak çok şeyim var. Artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Çizgimiz, hedefimiz, prensiplerimiz farklı."