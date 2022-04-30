Giresun kazandı ligi garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve 44 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Karşılaşmanınöne geçen Karadeniz ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Böylece Giresunspor camiası büyük sevinç yaşadı. Düşme hattındaki Çaykur Rizespor ve Altay ise umutlarını iyice tüketirken, durumları oynayacakları son maçlara kaldı. Daha önce Yeni Malatya ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşmişti.Son 4 maçta sadece bir kez kazanan (3M) Adana Demirspor, dün de Giresunspor'a boyun eğince 52 puanla 5. sırada kaldı ve Avrupa iddiasını zora soktu. İtalyan teknik adam Montella'nın öğrencileri son 3 maçta 9 gol yerken, sadece bir kez rakip ağları havalandırabildi.