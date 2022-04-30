Giresun kazandı ligi garantiledi

Yeşil-beyazlılar, sahasında Adana Demirspor’u Umut Nayir ve Serginho’nun golleriyle yendi. Böylece Giresun’un, bu sezon yükseldiği Süper Lig’de kalması matematiksel olarak kesinleşti
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve 44 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın 21. dakikasındaUmutNayir'in kafagolüyle öne geçen Karadeniz ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 48'dede Diabate, sol kanattangeliştirdiği ataktarabona ile müthiş bir asist yaptı,Serginho da kafayla topu filelereyollayıp skoru ilan etti: 2-0. Böylece Giresunspor camiası büyük sevinç yaşadı. Düşme hattındaki Çaykur Rizespor ve Altay ise umutlarını iyice tüketirken, durumları oynayacakları son maçlara kaldı. Daha önce Yeni Malatya ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşmişti.
MAVİ ŞİMŞEK KAYIPLARDA
Son 4 maçta sadece bir kez kazanan (3M) Adana Demirspor, dün de Giresunspor'a boyun eğince 52 puanla 5. sırada kaldı ve Avrupa iddiasını zora soktu. İtalyan teknik adam Montella'nın öğrencileri son 3 maçta 9 gol yerken, sadece bir kez rakip ağları havalandırabildi.