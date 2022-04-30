İşte taraftar işte şampiyon

Ligde 76 puanla zirvede yer alan ve bugün sahasındaki Antalyaspor maçından 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, dün ön kutlama yaptı.20 binin üzerinde bordo- mavili futbolseverler, stadyumda futbolcularla bir araya gelirken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Hamsik'e özel tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tüm takımı defalarca tribünlere çağırarak alkışladı. Şampiyonluk şarkılarının söylenip meşalelerin yakıldığı şölende coşku tavan yaptı.TRABZONSPOR, ligde düğümün çözüleceği maçta Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında ağırlıyor.Son 12 maçını kaybetmeyen Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında kadroda bazı değişikliklere gitmeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Dorukhan'ı sağ beke çekmeyi, orta sahada da Siopis'i görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.Antrenman sonunda taraftarların taleplerini geri çevirmeyen Abdullah Avcı tribüne gitti. Bu sırada bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni yaradana kurban olayım ben. Şu çocuğa şampiyonluk yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı da, "Hepimizden razı olsun, keyfini çıkarın" diyerek teşekkür etti.