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Giriş Tarihi: 30.4.2022

İşte taraftar işte şampiyon

YUNUS EMRE SEL
İşte taraftar işte şampiyon

Binlerce bordo-mavili futbolsever, Antalyaspor karşılaşmasına bir gün kala açık antrenman için tribünlere akın ederken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Büyük buluşmada coşku tavan yaptı

Ligde 76 puanla zirvede yer alan ve bugün sahasındaki Antalyaspor maçından 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, dün ön kutlama yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son antrenmanı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne alması sonrası taraftarlar tribünlere akın etti. 20 binin üzerinde bordo- mavili futbolseverler, stadyumda futbolcularla bir araya gelirken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Hamsik'e özel tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tüm takımı defalarca tribünlere çağırarak alkışladı. Şampiyonluk şarkılarının söylenip meşalelerin yakıldığı şölende coşku tavan yaptı.

TARİHİ GÜN GELDİ
TRABZONSPOR, ligde düğümün çözüleceği maçta Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında ağırlıyor. 20.30'da başlayacak olan mücadelede bordo-mavililer, istediğini alarak büyük hedefe ulaşmayı planlıyor. Son 12 maçını kaybetmeyen Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında kadroda bazı değişikliklere gitmeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Dorukhan'ı sağ beke çekmeyi, orta sahada da Siopis'i görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

'SENİ YARADANA KURBAN OLAYIM!'
Antrenman sonunda taraftarların taleplerini geri çevirmeyen Abdullah Avcı tribüne gitti. Bu sırada bir taraftar kucağında çocuğuyla birlikte, "Hocam seni yaradana kurban olayım ben. Şu çocuğa şampiyonluk yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı da, "Hepimizden razı olsun, keyfini çıkarın" diyerek teşekkür etti.

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