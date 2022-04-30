Kasımpaşa evinde Başakşehir'i ağırlıyor | Derbide ilk düdük geldi (CANLI)

Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. 4 maçtır yenilmeyen Başakşehir çıkışını sürdürmek istiyor. Son 2 maçını gol yemeden farklı kazanan Kasımpaşa'nın da üst sıralar için kazanmaktan başka düşüncesi yok. Maç öncesi Başakşehir 57 puanla 4, Kasımpaşa ise 49 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Doğucan, Mabil, Hajradinovic, Fall, Eysseric, Muleka
Yedekler: Erdem, Harun, Mehmet, Travnik, Tunay, Ahmet, Umut
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Deniz, Trezeguet, Gulbrandsen
Yedekler: Muhammed, Şener, Ravil, Hasan Ali, Ömer Ali, Salih, Pizzi, Chadli, Serdar, Atabey