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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Önce kaostan çıkalım sonra seçim

Önce kaostan çıkalım sonra seçim

"Adaylar 21-28 Mayıs'ı talep edip, başka tarihi kabul etmeyeceklerini söyledi. Seçim takvimi için yönetimimle birlikte önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapacağım" "G.Saray'ın kayyuma gitmesi isteniyor. Sahipli bir kulüp olmamızı amaçlayan bir grup tarafından yapılıyor. Seçimsiz bu süreç devam edemez. Kaosun içine itildik"

G.Saray'da üyelerden Fırat Develioğlu'nun açtığı davada tedbir kararı kaldırılırken, İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuruda koyulan tedbir kaldırılmayınca seçim iptal oldu. Yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, hukukçular, kurullar ve eski başkanlarla istişare eden başkan Burak Elmas, kameralar karşısına çıktı. Elmas, kulübün zor günlerden geçtiğini belirtirken yeni seçim tarihi ile ilgili beklenen açıklamayı yapmayarak zaman istedi. İşte Elmas'ın sözleri: "G.Saray çok zor bir ay geçirdi. Bütçesiz… Adaylar 21-28 Mayıs'ı istediler ve başka tarihi kabul etmeyeceklerini söylediler. Tedbirin kalkması için bugün (dün) biz tekrar başvurduk ve o da yarım saat önce reddedildi. G.Saray kaosun içine itildi. İbra edilmeyelim diye uğraşanlar ne aday oldu ne de adayların listesine girdi. Şimdi Bayram tatilindeler. G.Saray borcunu ödemek üzere en şanslı kulüp ama projeler yaptırılmak istenmiyor. G.Saray'ın kayyuma gitmesi isteniyor. Dışarıda sahipli bir G.Saray olmasını amaçlayan bir grup tarafından yapılıyor. Seçimsiz bu süreç devam edemez. Kurullarla, duayenlerle görüşeceğiz. Seçim tarihi için önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı aldık."

İstifa edersem kulüp başsız kalır
"Tüzüğümüzde istifa veya idari ibrasızlıkta seçime gidilmesinin bir farkı yok. Benim istifam kulübün başsız kalması demek. TFF seçimi, yayın ihalesi ve diğer olaylarda karar alamayız. Seçimlerin önünü açmak için istifaya gerek yok."

G.Saray'ın birleşmeye niyeti yok
"G.Saray'ın önceliği kaostan çıkarak bir daha mahkeme kararları ile bu kaosun içine girmemesi. G.Saray'a yardım değil ihanet ettiler. Gördüm ki G.Saray'ın birleşmeye niyeti yok. Birlikte, hizmeti değil nefreti birleştirdiler."

Develioğlu ile konuştum
"Başvuran ilk üye Fırat Develioğlu değil. Niye başvurduğunu ona sormanız lazım. Sayın divan başkanımızla birlikte kendisini aradık, davasını geri çekmesini rica ettik. O davayı devam ettirme kararı aldı. Mahkeme süreci ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım."

Ben de imza vereceğim
"Üyelerin yarın (Bugün) G.Saray Lisesi'ne giderek imza toplamak istemesini destekliyorum. Ben de giderek imza vereceğim. G.Saray demokrasisine müdahale oldu. İçeriden-dışarıdan nereden gelirse sert tepki koymamız gerekiyor."



3. ADAY TEPKİSİ
Öztürk: Bizi rahatsız eden bir süreç var. Şeffaflık yok Hamamcıoğlu: Seçimin iptali, 3. aday için hazırlıktır

METİN ÖZTÜRK: "Bizi rahatsız eden ve şeffaf olmayan bir süreç var şu anda. Başkan Burak Elmas bize sordu, biz de en uygun, en kısa tarih olarak 21-28 Mayıs olarak söyledik. Top ortada dönüyor... 3. aday çıkarsa gölge, onun üstünde kalır."

EŞREF HAMAMCIOĞLU: "Bundan önce de olduğu gibi 3. adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu iptal G.Saray'ın üzerinde gölgedir. Bir an önce G.Saray, fabrika ayarlarına dönmelidir. Seçimin ertelenmesi 3. aday için hazırlık göstergesidir."


Berkay TURAN

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