Önce kaostan çıkalım sonra seçim

.Saray'da üyelerden Fırat Develioğlu'nun açtığı davada tedbir kararı kaldırılırken, İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuruda koyulan tedbir kaldırılmayınca seçim iptal oldu.Elmas, kulübün zor günlerden geçtiğini belirtirken yeni seçim tarihi ile ilgili beklenen açıklamayı yapmayarak zaman istedi. İşte Elmas'ın sözleri: "G.Saray çok zor bir ay geçirdi. Bütçesiz… Adaylar 21-28 Mayıs'ı istediler ve başka tarihi kabul etmeyeceklerini söylediler.G.Saray kaosun içine itildi.diye uğraşanlar ne aday oldu ne de adayların listesine girdi. Şimdi Bayram tatilindeler. G.Saray borcunu ödemek üzere en şanslı kulüp ama projeler yaptırılmak istenmiyor. G.Saray'ın kayyuma gitmesi isteniyor. Dışarıda sahipli bir G.Saray olmasını amaçlayan bir grup tarafından yapılıyor. Seçimsiz bu süreç devam edemez."Tüzüğümüzde istifa veya idari ibrasızlıkta seçime gidilmesinin bir farkı yok.TFF seçimi, yayın ihalesi ve diğer olaylarda karar alamayız. Seçimlerin önünü açmak için istifaya gerek yok.""G.Saray'ın önceliği kaostan çıkarak bir daha mahkeme kararları ile bu kaosun içine girmemesi. G.Saray'a yardım değil ihanet ettiler."Başvuran ilk üye Fırat Develioğlu değil. Niye başvurduğunu ona sormanız lazım. Sayın divan başkanımızla birlikteMahkeme süreci ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım.""Üyelerin yarın (Bugün) G.Saray Lisesi'ne giderek imza toplamak istemesini destekliyorum. Ben de giderek imza vereceğim.İçeriden-dışarıdan nereden gelirse sert tepki koymamız gerekiyor."Bizi rahatsız eden bir süreç var. Şeffaflık yokSeçimin iptali, 3. aday için hazırlıktır"Bizi rahatsız eden ve şeffaf olmayan bir süreç var şu anda.3. aday çıkarsa gölge, onun üstünde kalır.""Bundan önce de olduğu gibi 3. adayın yetiştirilmesine çalışılıyor.Seçimin ertelenmesi 3. aday için hazırlık göstergesidir."