Teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal (Aralık 2014-Ocak 2015 arasında 7 galibiyet) mücadelenin ardından, "Kadıköy ruhu geri geldi, bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız bu" dedi.diye konuşan Kartal, "Ben bu camianın evladıyım. Taraftara, bana gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle çok teşekkür ederim.ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli teknik adam şöyle devam etti: "Buraya gelirken gözümü kırpmadan, elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim.Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor malum nedenlerden dolayı.3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim neylerse güzel eyler.