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Giriş Tarihi: 30.4.2022

‘Rabbim neylerse güzel eyler’

CEYHUN SAMET YÜKSEL
‘Rabbim neylerse güzel eyler’

İsmail Kartal, “3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım” dedi

Teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal (Aralık 2014-Ocak 2015 arasında 7 galibiyet) mücadelenin ardından, "Kadıköy ruhu geri geldi, bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız bu" dedi. "Büyük Fenerbahçe taraftarı iyi ki varsınız" diye konuşan Kartal, "Ben bu camianın evladıyım. Taraftara, bana gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle çok teşekkür ederim. Onlara büyük bir minnet borcum var" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli teknik adam şöyle devam etti: "Buraya gelirken gözümü kırpmadan, elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Bugünkü durumu düzeltmek için geldim. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor malum nedenlerden dolayı. Şu an seneye ne olur düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim neylerse güzel eyler. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar."

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‘Rabbim neylerse güzel eyler’
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