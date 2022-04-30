Şehir hazır

Şampiyonluk düğümünün çözülmesine bir puanı kalan Trabzonspor'da taraftarlar, büyük zaferi kutlamaya şimdiden başladı.Konulan ek uçak ve otobüs seferlerinin bile yeterli gelmediği büyük şölen öncesi Trabzon da tüm hazırlıklarını tamamladı. Bugünkü maç sonrası kutlamaların, şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerindeki Millet Bahçesi'nde yapılacağı bildirildi.mavili kulüp tarafından stadyumda büyük bir görsel şölen ile havai fişek gösterileri yapılacağı ve takımın Antalya maçının ardından şehir turu atmasının planlandığı belirtildi. Esas kutlamaları Altay maçının ardından yapmak isteyen yönetimin, bu akşamki kutlamaları kısa tutması bekleniyor.İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda şampiyonluk kutlamalarında bini özel olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı.ve çok sayıda güvenlik gücü ile tomanın bugün Trabzon'da hazır olacağı kaydedildi.ÇARŞIBAŞI Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı.Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak, yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar, yere serdiği bayrağın etrafında horon tepti.TRABZONSPORAntalyaspor müsabakasına bilet alamayan taraftarlar için Atatürk Alanı'nda ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak. Taraftar, şampiyonluk maçını şehrin işlek iki noktasından dev ekranlardan canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca şehir meydanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde maç sonrası sahne kurularak DJ performansı sergilenecek, halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunulacak.TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, şehirde büyük coşku yaşandığını ve nüfusun ikiye katlandığını söyledi. Ustaoğlu, Trabzon'da tüm otellerin rezervasyonlarının dolduğuna işaret ederek "Vatandaşlarımız misafirlere evlerinin kapılarını açsınlar, hep birlikte bu bayramı, bu çifte bayramı kutlayalım" diye konuştu.