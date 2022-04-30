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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Şehir hazır

YUNUS EMRE SEL
Şehir hazır

Kutlamalar için Trabzon’a akın eden taraftarlar, şehri bordo-mavi renklere boyadı. Zafer şarkıları, tezahüratlar ve horonlarla büyük zaferin havasına çoktan girildi

Şampiyonluk düğümünün çözülmesine bir puanı kalan Trabzonspor'da taraftarlar, büyük zaferi kutlamaya şimdiden başladı. Hafta başında satışa çıkan Antalyaspor maçının biletleri 4 dakika içinde tükenirken, dünyanın dört bir yanından şehre akın eden bordo-mavili futbolseverler, bayrak ve afişlerle süslenen caddelerde sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar eğlenerek coşkuyu doyasıya yaşıyor. Konulan ek uçak ve otobüs seferlerinin bile yeterli gelmediği büyük şölen öncesi Trabzon da tüm hazırlıklarını tamamladı. Bugünkü maç sonrası kutlamaların, şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerindeki Millet Bahçesi'nde yapılacağı bildirildi.



TAKIM TUR ATACAK
Bordo-mavili kulüp tarafından stadyumda büyük bir görsel şölen ile havai fişek gösterileri yapılacağı ve takımın Antalya maçının ardından şehir turu atmasının planlandığı belirtildi. Esas kutlamaları Altay maçının ardından yapmak isteyen yönetimin, bu akşamki kutlamaları kısa tutması bekleniyor.



3 BİN KİŞİLİK GÜVENLİK
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda şampiyonluk kutlamalarında bini özel olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı. Ayrıca kutlamalar için çevre illerden de destek kuvvet istendiği ve çok sayıda güvenlik gücü ile tomanın bugün Trabzon'da hazır olacağı kaydedildi.

DEV BAYRAK SOKAKLARA SIĞMADI
ÇARŞIBAŞI Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi'nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı. Çarşıbaşı İlçe Stadyumu'nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak, yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar, yere serdiği bayrağın etrafında horon tepti.

BİLET BULAMAYANLARA MÜJDE
TRABZONSPORAntalyaspor müsabakasına bilet alamayan taraftarlar için Atatürk Alanı'nda ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak. Taraftar, şampiyonluk maçını şehrin işlek iki noktasından dev ekranlardan canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca şehir meydanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde maç sonrası sahne kurularak DJ performansı sergilenecek, halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunulacak.

VALİLIKTEN ÇAĞRI: MİSAFİRLERE EVİNİZİ AÇIN
TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, şehirde büyük coşku yaşandığını ve nüfusun ikiye katlandığını söyledi. Ustaoğlu, Trabzon'da tüm otellerin rezervasyonlarının dolduğuna işaret ederek "Vatandaşlarımız misafirlere evlerinin kapılarını açsınlar, hep birlikte bu bayramı, bu çifte bayramı kutlayalım" diye konuştu.

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