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Giriş Tarihi: 30.4.2022 13:37 Son Güncelleme: 30.4.2022 13:43

Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Domagoj Vida...

Son dakika: Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Domagoj Vida...

Son dakika: Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, Vida’nın uyluk iç tendonunda ödem tespit edildiğini ve Kayserispor maç kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Son dakika: Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, Vida'nın uyluk iç tendonunda ödem tespit edildiğini ve Kayserispor maç kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Domagoj Vida...
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