Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim tarihini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçiminin tarihini açıkladı. Burak Elmas, 4-11 Haziran tarihine seçim kararı alacaklarını söyledi.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
"Üstümüze düşen her şeyi yaptık. Bunu Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere, üstüne basa basa tekrar söylüyorum: Bu seçim o-la-cak."
"Bunun için salı gününe kadar karar alınması gerekiyordu. Sadece bu kadar önemli konuda istişare etmek için izin istedik. Başvurun reddi kararı dün saat 15.46'da ulaştı."
BURAK ELMAS SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI
"Önümüzde 2 tarih bulunuyor. Bir 21-28 Mayıs. Diğeri de üyelerin topladığı ve benim de destek verdiğim 4-11 Haziran. Bu iki tarih arasında karar vermemiz gerekiyordu. Biz 4-11 Haziran için karar alacağız. Yürürlüğe de sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının da yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım bu koltuklarda o-tur-ma-ya-ca-ğız."
"Yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, herhangi bir yüz kızarması dahi olmadan Galatasaray Başkanı'na hakaret eden en az 4-5 tane konuşma oldu. Bunlara müdahale etmediği için divan kurulu başkanımıza teessüflerimi ilettim."
"FATİH TERİM DE ÇIKSIN KONUŞSUN"
"Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın."
BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?
"Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim."