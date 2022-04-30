Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim tarihini açıkladı!

BURAK ELMAS SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

"Önümüzde 2 tarih bulunuyor. Bir 21-28 Mayıs. Diğeri de üyelerin topladığı ve benim de destek verdiğim 4-11 Haziran. Bu iki tarih arasında karar vermemiz gerekiyordu. Biz 4-11 Haziran için karar alacağız. Yürürlüğe de sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının da yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım bu koltuklarda o-tur-ma-ya-ca-ğız."