Süper lig 5 Ağustos’ta başlıyor

TFF, 2022-23 sezonu için liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig, 28 Mayıs 2023'te sona ererken 1. Lig ise 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Süper Lig ile 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi ara verilecek. TFF 2. Lig 27-28 Ağustos 2022 ile 29 Nisan 2023 arasında, TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül 2022 ile 29 Nisan 2023 arasında tamamlanacak.