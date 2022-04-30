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Giriş Tarihi: 30.4.2022 15:56 Son Güncelleme: 30.4.2022 16:03

Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük! -CANLI-

Süper Lig’de Konyaspor’un konuğu Fatih Karagümrük! -CANLI-

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde ikincilik mücadelesi veren Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Zorlu maç 16.00'da başladı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 35. hafta maçında Konyaspor'un evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde üst üste 2 galibiyet alan ve ikincilik mücadelesi veren Konyaspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Karagümrük 3 maçtır kaybetmiyor ve yenilmezlik serisini kaybetmek istemiyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor / Konyaspor 0-0 F. Karagümrük

Fatih Karagümrük ile oynadığı son iki Süper Lig maçını toplam dokuz gol atarak kazanan Konyaspor (4-1 & 5-1), ilk karşılaşmada rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Fatih Karagümrük ile Konyaspor arasında oynanan üç Süper Lig maçında da karşılıklı goller atılırken (4-10); İstanbul ekibinin lige döndüğü 2020/21 sezonundan bu yana en fazla gol yediği rakibi Konyaspor.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (5G 1B), son yenilgisini gol atamadığı son karşılaşmada Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek aldı (Mart 2021). İlhan Palut'un göreve geldiği Şubat 2021'den bu yana İstanbıl takımlarını ağırladığı Süper Lig maçlarında Konyaspor'dan (16) daha fazla puan toplayan tek takım Gaziantep FK (20).

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Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük! -CANLI-
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