Süper Lig’de Konyaspor’un konuğu Fatih Karagümrük! -CANLI

Süper Lig'de 35. hafta maçında Konyaspor'un evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde üst üste 2 galibiyet alan ve ikincilik mücadelesi veren Konyaspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Diğer yandan Karagümrük 3 maçtır kaybetmiyor ve yenilmezlik serisini kaybetmek istemiyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor / Konyaspor 0-0 F. Karagümrük

Fatih Karagümrük ile oynadığı son iki Süper Lig maçını toplam dokuz gol atarak kazanan Konyaspor (4-1 & 5-1), ilk karşılaşmada rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Fatih Karagümrük ile Konyaspor arasında oynanan üç Süper Lig maçında da karşılıklı goller atılırken (4-10); İstanbul ekibinin lige döndüğü 2020/21 sezonundan bu yana en fazla gol yediği rakibi Konyaspor.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (5G 1B), son yenilgisini gol atamadığı son karşılaşmada Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek aldı (Mart 2021). İlhan Palut'un göreve geldiği Şubat 2021'den bu yana İstanbıl takımlarını ağırladığı Süper Lig maçlarında Konyaspor'dan (16) daha fazla puan toplayan tek takım Gaziantep FK (20).