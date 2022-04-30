Yenerbahçe!

SÜPER Lig'deki ilk iç saha golünü Gaziantep FK filelerine gönderen Diego Rossi (6 gol-8 asist) bu sezon Fenerbahçe formasıyla en fazla açılış sayısı yapan iki oyuncudan biri oldu: 5... Diğer isim ise Miha Zajc...FENERBAHÇE'DE ilk 11'in değişmezleri arasına girendün gece gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş derbisinde olmayacak.Fenerbahçe'nin 54. dakikada kazandığı penaltı öncesi ilginç olaylar yaşandı. Vuruştan önce Gaziantepli oyuncular penaltı noktasına çukur kazınca saha karıştı. Bunu gören Ferdi yaklaşık 30 metre koşarak Antepli oyunculara müdahale etti, tansiyon kısa süreli yükseldi. Vuruşu kullanan Serdar Dursun topu direğe çarptırarak üstten dışarı attı ve 3 sezon sonra penaltı kaçırdı. Bu sezon beyaz noktadan 4 gol bulan 30 yaşındaki santrfor, en son 10 Kasım 2019'da Darmstadt formasıyla penaltı kaçırmıştı. Sarılacivertli futbolcu 62. dakikada ise Mert Hakan'ın asistinde bu sezon 14. golünü attı.Fenerbahçe orta sahasının kilit isimlerinden Miha Zajc, yükselişini sürdürüyor. Bu sezon ligde 9. golünü Gaziantep FK ağlarına bırakan Sloven futbolcu kariyerinin en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Zajc ayrıca maçta 11,8 km ile Fenerbahçe'nin en çok mesafe kat eden ismi oldu.F.BAHÇE Başkanı Ali Koç'un hafta içinde Jorge Jesus ile fotoğraflarının çıkmasının ardından dün gece gözler İsmail Kartal'daydı. Sarı-lacivertlilerin, Zajc ile bulduğu 3. golden sonra tribünler İsmail Kartal sesleri ile inlerken,diye tezarühatlar yapıldı...