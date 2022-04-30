Yenerbahçe!

İsmail Kartal yönetiminde son 11 maçta müthiş bir seri yakalayan (10G- 1B) sarı-lacivertliler; Rossi, Serdar Dursun ve Zajc’ın golleriyle sonuca giderken, bir de penaltı kaçtı. Konuk ekibin gollerini Sagal ve Maxim (pen) kaydetti
ÇİLİNGİR
SÜPER Lig'deki ilk iç saha golünü Gaziantep FK filelerine gönderen Diego Rossi (6 gol-8 asist) bu sezon Fenerbahçe formasıyla en fazla açılış sayısı yapan iki oyuncudan biri oldu: 5... Diğer isim ise Miha Zajc...
SERDAR AZİZ BEŞİKTAŞ'A YOK
FENERBAHÇE'DE ilk 11'in değişmezleri arasına giren Serdar Aziz dün gece gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş derbisinde olmayacak.
ÇUKUR KURBANI!
Fenerbahçe'nin 54. dakikada kazandığı penaltı öncesi ilginç olaylar yaşandı. Vuruştan önce Gaziantepli oyuncular penaltı noktasına çukur kazınca saha karıştı. Bunu gören Ferdi yaklaşık 30 metre koşarak Antepli oyunculara müdahale etti, tansiyon kısa süreli yükseldi. Vuruşu kullanan Serdar Dursun topu direğe çarptırarak üstten dışarı attı ve 3 sezon sonra penaltı kaçırdı. Bu sezon beyaz noktadan 4 gol bulan 30 yaşındaki santrfor, en son 10 Kasım 2019'da Darmstadt formasıyla penaltı kaçırmıştı. Sarılacivertli futbolcu 62. dakikada ise Mert Hakan'ın asistinde bu sezon 14. golünü attı.
ZAJC'TAN KARİYER REKORU
Fenerbahçe orta sahasının kilit isimlerinden Miha Zajc, yükselişini sürdürüyor. Bu sezon ligde 9. golünü Gaziantep FK ağlarına bırakan Sloven futbolcu kariyerinin en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Zajc ayrıca maçta 11,8 km ile Fenerbahçe'nin en çok mesafe kat eden ismi oldu.
KARTAL'A BÜYÜK DESTEK
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç'un hafta içinde Jorge Jesus ile fotoğraflarının çıkmasının ardından dün gece gözler İsmail Kartal'daydı. Sarı-lacivertlilerin, Zajc ile bulduğu 3. golden sonra tribünler İsmail Kartal sesleri ile inlerken, "Oley oley oley İsmail Kartal,F.Bahçe'nin çocuğu İsmailKartal" diye tezarühatlar yapıldı...