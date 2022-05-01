3 büyükler bize saygı duyuyor

Bordo-mavili oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklama yapması sırasında sürpriz bir baskında bulundu. Kasketlerini takarak hocalarının yanına koşan oyuncular, Avcı'yı sularla ıslatırken hep birlikte "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratı yaptı.diyen Avcı, şöyle devam etti: "Çok iyi bir enerji yakaladık. Biz bir aileyiz. Karışık duygular içindeyim. Geçen sene geldiğimizde Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzonspor ile seneye şampiyonluğa oynamayacağız, şampiyon olacağız demiştim.En zor rakiple oynadık. Oyun planları var, rahatlar. Bizim için bu maçları oynamak kolay değil. Bu sene Trabzonspor'a herkes saygı gösterdi.Bunun içindeki çatışmalar kimseye yarar getirmez.Sayın başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bir parantez de Ertuğrul Doğan'a, teşekkür ederim. Sağladığı ortam için ona da armağan olsun. Bir kupa daha var. Onu da almak istiyoruz."Karadeniz ekibinin zaferi, dış basında da büyük yer buldu. Özellikle Almanya'daki Trabzonlular'ın kutlamaları Alman basınında ayrıntıları ile anlatıldı.İngiltere ve İspanya'da ise özellikle Uğurcan Çakır'ın performansı ön plandaydı.başlıkları kullanıldı.Teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Trabzonsporlu futbolcular, hocalarına sürpriz yaptı. Bordo-mavili oyuncular, ellerindeki su şişeleriyle Avcı'yı ıslatıp, ardından kolbastı oynayarak doyasıya eğlendi.Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında 67 maçta 40 galibiyet alırken Karadeniz ekibini ligde en az 25 maç çalıştıran hocalar arasında en iyi galibiyet yüzdesine sahip isim oldu (%60).