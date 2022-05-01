3 büyükler bize saygı duyuyor

Bordo-mavili oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklama yapması sırasında sürpriz bir baskında bulundu. Kasketlerini takarak hocalarının yanına koşan oyuncular, Avcı'yı sularla ıslatırken hep birlikte "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratı yaptı. "Hazırlıksız yakalandım" diyen Avcı, şöyle devam etti: "Çok iyi bir enerji yakaladık. Biz bir aileyiz. Karışık duygular içindeyim. Geçen sene geldiğimizde Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzonspor ile seneye şampiyonluğa oynamayacağız, şampiyon olacağız demiştim. Sezona başlarken de şampiyon olacağızdedim. Hep üstüne koyarak gittik. En zor rakiple oynadık. Oyun planları var, rahatlar. Bizim için bu maçları oynamak kolay değil. Bu sene Trabzonspor'a herkes saygı gösterdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarıbizim oyunumuza saygı gösterdi. Benimiçin önemli olan bu.
Bunun içindeki çatışmalar kimseye yarar getirmez. Taraftar sene başından beribize destek oldu. Duygu patlaması yaşadıherkes. Sayın başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bir parantez de Ertuğrul Doğan'a, teşekkür ederim. Sağladığı ortam için ona da armağan olsun. Bir kupa daha var. Onu da almak istiyoruz."
DÜNYANIN GÖZÜTRABZON'DAYDI
Karadeniz ekibinin zaferi, dış basında da büyük yer buldu. Özellikle Almanya'daki Trabzonlular'ın kutlamaları Alman basınında ayrıntıları ile anlatıldı. İtalyan basını, bordo-mavililerinşampiyonluğunuyıllarca Napoli'deoynayan ve şampiyonlukyaşamayan MarekHamsik üzerinden duyurdu. İngiltere ve İspanya'da ise özellikle Uğurcan Çakır'ın performansı ön plandaydı. "Tarihizafer", "Türkiye'ninyeni şampiyonu" başlıkları kullanıldı.
AVCI'YI SUYLA ISLATIP KOLBASTI OYNADILAR
Teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Trabzonsporlu futbolcular, hocalarına sürpriz yaptı. Bordo-mavili oyuncular, ellerindeki su şişeleriyle Avcı'yı ıslatıp, ardından kolbastı oynayarak doyasıya eğlendi.
%60
Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında 67 maçta 40 galibiyet alırken Karadeniz ekibini ligde en az 25 maç çalıştıran hocalar arasında en iyi galibiyet yüzdesine sahip isim oldu (%60).