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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Abdullah Avcı’dan 141 milyon TL

UĞUR ÇEM
Abdullah Avcı’dan 141 milyon TL

58 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor’un kasasını doldurdu. Geçen sezon 9. haftada göreve geldiği bordo-mavili takımın başında Süper Lig’de toplamda 40 galibiyet ve 22 beraberlik elde eden Abdullah Avcı, kulübe 141.25 milyon TL puan primi kazandırdı

Trabzonspor'u bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştıran Abdullah Avcı, kulübün kasasına büyük kazanç getirdi. Kötü başlayan 2020- 21 sezonunda Eddie Newton'ın yerine teknik adamlık koltuğuna oturan 58 yaşındaki hoca, ilk sezonunda 18 galibiyet, 11 beraberlik elde ederek 58.75 milyon TL, başarıyla geçen bu sezon da 22 galibiyet, 11 beraberlik sonucunda 82.5 milyon TL'yi bordomavili kulübe kazandırdı. Avcı, Fırtına'ya toplamda 141.25 milyon Lira puan primiyle kasaya gelir sağladı.

KARİYERİNİN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU
Uzun yıllar görev yaptığı Medipol Başakşehir'in ardından yarım sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor ile tarihi bir başarının altına imzasını attı. Deneyimli hoca, ligdeki ilk şampiyonluğunu bordo- mavili takımla yaşadı. Daha önce Trabzonspor ile Süper Kupa (2020-21) ve Türkiye U17 ile de Avrupa Şampiyonluğu (2004- 05) elde eden başarılı teknik direktör, kariyerinin 3. kupasını kazandı. Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı (4) ve Özkan Sümer'den (2) sonra Trabzonspor'da bunu gerçekleştiren üçüncü teknik adam oldu.

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Abdullah Avcı’dan 141 milyon TL
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